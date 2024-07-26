На 48% больше: за пять месяцев в Украину ввезли легковых автомобилей почти на $2 млрд (инфографика) — Finance.ua

На 48% больше: за пять месяцев в Украину ввезли легковых автомобилей почти на $2 млрд (инфографика) Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

На 48% больше: за пять месяцев в Украину ввезли легковых автомобилей почти на $2 млрд (инфографика)

По данным Госстата, с января по май в Украину было импортировано 144 824 легковых авто (подержанных и новых).

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Общая таможенная стоимость этих авто составила $1 млрд 947 млн, что на 52% больше, чем в прошлом году.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.

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