Motorola представила новые бюджетные смартфоны серии Moto G (фото) — Finance.ua
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Motorola представила новые бюджетные смартфоны серии Moto G (фото)

Технологии&Авто
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Motorola представила новые бюджетные смартфоны серии Moto G (фото)
Motorola представила новые бюджетные смартфоны серии Moto G (фото)
Motorola представила последние дополнения к линейке Moto G — смартфоны Moto G15, Moto G15 Power и Moto G05.
Об этом пишет Android Police.
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Компания также представила ультрадешевую модель Moto E15. Новые устройства оснащены сверхъяркими дисплеями, долговечными батареями и звуком Dolby Atmos.
Motorola представила новые бюджетные смартфоны серии Moto G (фото)
Moto G15, G15 Power и G05 фокусируются на дисплее и времени работы батареи.
Производитель утверждает, что у них самые яркие дисплеи в своем ценовом диапазоне — хороший аргумент для доступных устройств, где видимость на открытом воздухе — проблема.
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Все четыре модели работают на одном и том же MediaTek Helio G81 Extreme SOC, поэтому основные отличия состоят в экранах, батареях и камерах.
  • Moto G15: 6,7-дюймовый дисплей Full HD+, аккумулятор емкостью 5200 мАч и четыре камеры по 50 Мп.
  • Moto G15 Power: 6,7-дюймовый дисплей Full HD+, аккумулятор емкостью 6000 мАч и четыре камеры по 50 Мп.
  • Moto G05: 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 90 Гц, динамики Dolby Atmos с усилением басов, четыре камеры по 50 Мп.
  • Moto E15: 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц, основная камера 32 МП и разъем для наушников 3,5 мм.
Moto G15, G15 Power и G05 будут поставляться с ОС Android 15 из коробки. E15 будет выпущен с Android 14 (Go Edition) — легкой ОС для бюджетника.
Motorola представила новые бюджетные смартфоны серии Moto G (фото)
Эти новые телефоны появятся на некоторых рынках Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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О ценах пока ничего не известно, но устройства Motorola серии G обычно находятся в среднем ценовом диапазоне, тогда как E15, скорее всего, будет ультрабюджетным.
По материалам:
Фокус
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