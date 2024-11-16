Motorola разрабатывает новый складной смартфон Razr 50s — Finance.ua

Motorola разрабатывает новый складной смартфон Razr 50s Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Motorola разрабатывает новый складной смартфон Razr 50s

Motorola уже выпустила складные модели Razr 50 и Razr 50 Ultra. Новая серия Razr 50s может дебютировать совсем скоро. Телефон Razr 50s уже замечен на платформе Geekbench спустя несколько недель.

Об этом пишет 91 mobiles.

Motorola Razr 50s Ultra имеет номер модели XT2451−6, как следует из сертификации Wireless Power Consortium. Максимальная нагрузочная мощность, указанная в сертификации, составляет 15,0. Это означает, что Razr 50s Ultra может поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Дизайн смартфона

Что касается дизайна, Motorola Razr 50s Ultra выглядит практически идентично, как и Razr 50 Ultra, с центральным отверстием для селфи-камеры и узкими рамками. Верхняя рамка также вмещает динамик.

Клавиша регулировки громкости и кнопка питания расположены на правой грани, а лоток для SIM-карты — на левой. Внизу расположен разъем USB Type-C для зарядки, отверстия для динамиков и микрофон.

Читайте также Смартфон действительно складывается втрое: Huawei показала видео

Перевернув крышку, можно увидеть большой дополнительный экран в верхней части задней панели, доходящий до шарнира.

Внутри экрана расположены датчики двойной камеры и светодиодная вспышка. Нижняя часть, судя по всему, обработана кожей и содержит фирменную выемку Motorola и логотип Razr.

Помимо сертификации Wireless Consortium и SGS Fimko, складная модель была подмечена на официальном сайте Motorola US в списке совместимости со слуховыми аппаратами с номерами моделей XT2451−1 и XT2451−2. Однако упоминавшееся маркетинговое название — Motorola Razr+.

Читайте также Tecno показала концепт смартфона, складывающийся в три части

Упоминание новых номеров моделей с существующим маркетинговым названием может означать, что Motorola может прекратить выпуск текущей модели и вскоре добавить на ее место новую Razr 50s Ultra.

Однако это всего лишь предположение, и оно пока не подтверждено.

Все эти появления в сети предполагают, что запуск новой серии Motorola Razr 50s может оказаться не за горами, пишет СМИ.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.