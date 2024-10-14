Какие смартфоны Motorola получат Android 15 — Finance.ua
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Какие смартфоны Motorola получат Android 15

Фондовый рынок
15
Какие смартфоны Motorola получат Android 15
Какие смартфоны Motorola получат Android 15
Исторически сложилось так, что Motorola немного отстает от конкурентов, когда речь заходит о политике обновления программного обеспечения. Но компания, вероятно, будет постепенно менять этот подход.
Недавно Google выпустила Android 15 в рамках Android Open Source Project (AOSP), и производители уже начали раскрывать свои планы по развертыванию новой версии.
Samsung и Nothing уже анонсировали свои кастомные скины, vivo выпустила обновление для трех устройств. OPPO планирует представить обновление 17 октября. Между тем на официальной странице поддержки Motorola также можно найти смартфоны, имеющие право на обновление Android 15.
Motorola не предложила общий список устройств, которые получат обновление, поэтому ресурс YTechB собрал все поддерживаемые устройства в удобный список самостоятельно, и в нем представлены четыре семейства смартфонов — Motorola Edge, Moto G, Razr и этакая категория «Разное». Среди семейства Edge Android 15 получат следующие модели:
  • Motorola Edge Plus 2023
  • Motorola Edge 2024
  • Motorola Edge 40 Pro
  • Motorola Edge 50
  • Edge 50 Fusion, 50 Neo, 50 Pro и 50 Ultra.
Среди представителей семейства Moto G будут такие модели, как:
  • Moto G Power 5G 2024
  • Moto G 5G 2024
  • Moto G Stylus 5G 2024
  • Moto G34 5G
  • Moto G35
  • Moto G45
  • Moto G55
  • Moto G75
  • Мото G85.
По материалам:
root-nation
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