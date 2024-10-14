Какие смартфоны Motorola получат Android 15 — Finance.ua

Какие смартфоны Motorola получат Android 15 14.10.2024, 00:02 — Фондовый рынок

Какие смартфоны Motorola получат Android 15

Исторически сложилось так, что Motorola немного отстает от конкурентов, когда речь заходит о политике обновления программного обеспечения. Но компания, вероятно, будет постепенно менять этот подход.

Недавно Google выпустила Android 15 в рамках Android Open Source Project (AOSP), и производители уже начали раскрывать свои планы по развертыванию новой версии.

Samsung и Nothing уже анонсировали свои кастомные скины, vivo выпустила обновление для трех устройств. OPPO планирует представить обновление 17 октября. Между тем на официальной странице поддержки Motorola также можно найти смартфоны, имеющие право на обновление Android 15.

Motorola не предложила общий список устройств, которые получат обновление, поэтому ресурс YTechB собрал все поддерживаемые устройства в удобный список самостоятельно, и в нем представлены четыре семейства смартфонов — Motorola Edge, Moto G, Razr и этакая категория «Разное». Среди семейства Edge Android 15 получат следующие модели:

Motorola Edge Plus 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Edge 50 Fusion, 50 Neo, 50 Pro и 50 Ultra.

Среди представителей семейства Moto G будут такие модели, как:

Moto G Power 5G 2024

Moto G 5G 2024

Moto G Stylus 5G 2024

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Мото G85.

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