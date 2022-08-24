Мошенники украли у украинцев 10 млн грн, пообещав оформление соцвыплат — Finance.ua
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Мошенники украли у украинцев 10 млн грн, пообещав оформление соцвыплат

Криминал
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Правоохранительные органы разоблачили две преступные организации, которые под видом оформления соцвыплат от «є-Підтримки» украли у граждан 10 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, мошенники распространяли фишинговые ссылки под видом социальных выплат от Европейского фонда, Президента Украины, «є-Підтримки».
«Для получения обещанных социальных выплат граждане вводили по фишинговым ссылкам свои персональные данные и данные банковских карт. Участники преступной организации, получая доступ к счетам потерпевших, осуществляли с них перечисление средств, в том числе кредитных», — рассказали в Офисе генпрокурора.
Предварительно преступники обокрали 150 человек. Одна из двух преступных группировок украла деньги граждан при закупке военного снаряжения, которое планировалось передать военнослужащим ВСУ.
По материалам:
Діло
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