Мошенники украли у украинцев 10 млн грн, пообещав оформление соцвыплат — Finance.ua

Мошенники украли у украинцев 10 млн грн, пообещав оформление соцвыплат Сегодня 18:10 — Криминал

Правоохранительные органы разоблачили две преступные организации, которые под видом оформления соцвыплат от «є-Підтримки» украли у граждан 10 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мошенники распространяли фишинговые ссылки под видом социальных выплат от Европейского фонда, Президента Украины, «є-Підтримки».

«Для получения обещанных социальных выплат граждане вводили по фишинговым ссылкам свои персональные данные и данные банковских карт . Участники преступной организации, получая доступ к счетам потерпевших, осуществляли с них перечисление средств, в том числе кредитных», — рассказали в Офисе генпрокурора.

Предварительно преступники обокрали 150 человек. Одна из двух преступных группировок украла деньги граждан при закупке военного снаряжения, которое планировалось передать военнослужащим ВСУ.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.