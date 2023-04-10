monobank получил новые настройки платежей — Finance.ua

monobank получил новые настройки платежей
Мобильный банк monobank изменил настройки по проведению транзакций в интернете. Речь идет, в частности, о платежах без подтверждения в приложении.
Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.
Что изменилось
Как пишет Гороховский, удалили настройки суммы интернет-лимита в «Настройках безопасности» и изменили логику работы этой настройки.
«Мы всегда пропускали независимо от настройки интернет-лимита транзакции с подтверждением в приложении, а транзакции без подтверждения пропускали согласно сумме лимита. Теперь транзакции без подтверждения можно разрешить или отклонить. Хотите сделать транзакцию без подтверждения — просто включите в настройках. Сделали и можете отключить, если вам так спокойнее», — отметил он.
По его словам, старая система генерировала много отказов и была не очень предсказуемой для клиента, потому что какие-то транзакции в интернете влияли на лимит, а какие-то нет.
«И самое главное — транзакции в интернете без подтверждения в приложении можно элементарно обжаловать и вернуть деньги, если вы ее не производили, поэтому по умолчанию эта настройка у всех включена», — добавил соучредитель monobank.
Справка Finance.ua:
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