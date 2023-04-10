monobank получил новые настройки платежей — Finance.ua

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monobank получил новые настройки платежей

Финтех и Карты
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monobank получил новые настройки платежей
monobank получил новые настройки платежей
Мобильный банк monobank изменил настройки по проведению транзакций в интернете. Речь идет, в частности, о платежах без подтверждения в приложении.
Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

Что изменилось

Как пишет Гороховский, удалили настройки суммы интернет-лимита в «Настройках безопасности» и изменили логику работы этой настройки.
«Мы всегда пропускали независимо от настройки интернет-лимита транзакции с подтверждением в приложении, а транзакции без подтверждения пропускали согласно сумме лимита. Теперь транзакции без подтверждения можно разрешить или отклонить. Хотите сделать транзакцию без подтверждения — просто включите в настройках. Сделали и можете отключить, если вам так спокойнее», — отметил он.
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По его словам, старая система генерировала много отказов и была не очень предсказуемой для клиента, потому что какие-то транзакции в интернете влияли на лимит, а какие-то нет.
«И самое главное — транзакции в интернете без подтверждения в приложении можно элементарно обжаловать и вернуть деньги, если вы ее не производили, поэтому по умолчанию эта настройка у всех включена», — добавил соучредитель monobank.
Изображение: telegram OGoMono
Изображение: telegram OGoMono
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Справка Finance.ua:

  • соучредитель monobank и разработчик беспилотника «Довбуш» Владимир Яценко объявил конкурс для разработчиков украинских беспилотников с призовым фондом в 20 млн грн;
  • monobank поднял ставки по всем депозитным программам — на 1-2,5 процентных пункта;
  • ранее monobank обновил свое приложение. Среди нововведений — возможность переноса номера на lifecell и «Железная банка» с поддержкой «Дія.Підпис».

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По материалам:
Finance.ua
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