monobank поднял ставки по валютным вкладам — Finance.ua

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monobank поднял ставки по валютным вкладам

Кредит&Депозит
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monobank поднял ставки по валютным вкладам
monobank поднял ставки по валютным вкладам
monobank повысил ставки по новым депозитам в гривне и валюте, а также добавил депозиты в валюте сроком 6 и 12 месяцев с правом досрочного расторжения. Новые ставки действуют с 31 мая.
Об этом пишет Финансовый клуб.
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monobank поднял ставки по долларовым вкладам (без права досрочного расторжения):
  • с 0,1% годовых до 2,1% по 12-месячным депозитам;
  • до 1,6% по 6-месячным.
Ставки по аналогичным депозитам с правом досрочного расторжения установлены на уровне 2% и 1,5% соответственно.
По вкладам в евро (без права досрочного расторжения) выросли:
  • с 0,1 до 1,6% (на 12 месяцев);
  • до 1,1% (на 6 месяцев).
Право досрочного разрыва уменьшает ставки до 1,5% и 1% соответственно.
Депозиты с правом досрочного расторжения могут быть прекращены только через 3 месяца после открытия.
По годовым срочным гривневым депозитам ставка выросла с 15,5% до 16%, с правом досрочного расторжения — с 14,5% до 15%.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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