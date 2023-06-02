monobank поднял ставки по валютным вкладам — Finance.ua

monobank поднял ставки по валютным вкладам Сегодня 15:02 — Кредит&Депозит

monobank поднял ставки по валютным вкладам

monobank повысил ставки по новым депозитам в гривне и валюте, а также добавил депозиты в валюте сроком 6 и 12 месяцев с правом досрочного расторжения. Новые ставки действуют с 31 мая.

Об этом пишет Финансовый клуб.

monobank поднял ставки по долларовым вкладам (без права досрочного расторжения):

с 0,1% годовых до 2,1% по 12-месячным депозитам;

до 1,6% по 6-месячным.

Ставки по аналогичным депозитам с правом досрочного расторжения установлены на уровне 2% и 1,5% соответственно.

По вкладам в евро (без права досрочного расторжения) выросли:

с 0,1 до 1,6% (на 12 месяцев);

до 1,1% (на 6 месяцев).

Право досрочного разрыва уменьшает ставки до 1,5% и 1% соответственно.

Депозиты с правом досрочного расторжения могут быть прекращены только через 3 месяца после открытия.

По годовым срочным гривневым депозитам ставка выросла с 15,5% до 16%, с правом досрочного расторжения — с 14,5% до 15%.

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Фінансовий клуб По материалам:

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