Монетарная политика и обменный курс: ставка повысилась, гривна ослабла — Finance.ua
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Монетарная политика и обменный курс: ставка повысилась, гривна ослабла

Казна и Политика
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Монетарная политика и обменный курс: ставка повысилась, гривна ослабла
Монетарная политика и обменный курс: ставка повысилась, гривна ослабла
В конце ноября обменный курс гривны впервые превысил 41,5 грн США и после этого колебался в промежутке 41,5−41,8 грн за дол. До этого более 4 месяцев курс гривны оставался в промежутке 41,0−41,5 грн за дол.
Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций, предоставленном finance.ua.
Монетарная политика и обменный курс: ставка повысилась, гривна ослабла
Ослабление гривны, вероятно, отражает сезонный рост спроса на иностранную валюту со стороны юридических лиц и сохранение высокого частного спроса на валюту.
Впрочем, ослабление гривны сдерживал НБУ из-за увеличения продажи валюты на рынке. За последние три недели (с 25 ноября по 13 декабря) интервенции НБУ достигли 2,56 млрд долл., что стало самым высоким показателем во второй половине года.
Международные резервы НБУ вернулись к 39,9 млрд дол. в конце ноября после спада в предыдущие месяцы.
В ноябре был зафиксирован новый пик привлечений от доноров, которые достигли 6,2 млрд дол. в чистом виде, прежде всего, за счет одноразового поступления средств от США.
При этом НБУ потратил всего 2,7 млрд дол. на интервенции для балансировки частного спроса на валюту в ноябре (упомянутый выше рост интервенций произошел в основном уже в декабре).
За счет этого резервы остаются на безопасном уровне и, по оценке НБУ, они смогут покрыть 5 месяцев будущего импорта.
По материалам:
Finance.ua
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