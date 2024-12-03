МОН планирует повысить стоимость обучения в вузах — Finance.ua

МОН планирует повысить стоимость обучения в вузах Сегодня 19:33 — Личные финансы

МОН планирует повысить стоимость обучения в вузах

В Украине вырастет стоимость обучения на контрактной основе в высших учебных заведениях. Это решение примут из-за необходимости устранения финансового дисбаланса в системе образования.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии для « Зеркала недели ».

«Со стоимостью контракта в нашей стране сложилась странная ситуация. В Европе университетам устанавливают верхний предел стоимости обучения, а в Украине — нижний (это так называемая индикативная себестоимость). К сожалению, многие ЗВО ставят цены на контракт наполовину или даже больше более низкие, чем сумма, оплачиваемая государством университету за каждого студента-бюджетника», — заметил Винницкий.

Чиновник МОН отметил, что государство выделяет на каждого студента-бюджетника 55−56 тыс. грн в год, в то время как контрактники учатся за 25 тыс. грн. Следовательно, возникает два вопроса.

«Первый: не на средства ли государства частично оплачивается обучение этого контрактника? (На самом деле так оно и есть.) И второй: можно ли качественно подготовить студента любой специальности за 25 тысяч гривен? Конечно, нельзя. Это тоже к вопросу о низких зарплатах преподавателей. Из-за отсутствия средств в университете заведение не способно выплатить доплаты и премии, а дальше фактически речь идет о деградации системы», — отметил замминистра.

Поэтому министерству следует повышать стоимость высшего образования, не уменьшая при этом количество бюджетных мест. Повышение стоимости обучения будет постепенным, а не резким.

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«Поэтому нам постепенно, не резко, но однозначно нужно повышать стоимость высшего образования. Понимая, что платежеспособность нашего населения низкая, мы не уменьшаем количество бюджетных мест и вводим систему грантов для сильных студентов, не попадающих на бюджетные места», — сказал Винницкий.

Дзеркало Тижня По материалам:

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