МОН планирует повысить стоимость обучения в вузах — Finance.ua

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МОН планирует повысить стоимость обучения в вузах

Личные финансы
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МОН планирует повысить стоимость обучения в вузах
МОН планирует повысить стоимость обучения в вузах
В Украине вырастет стоимость обучения на контрактной основе в высших учебных заведениях. Это решение примут из-за необходимости устранения финансового дисбаланса в системе образования.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии для «Зеркала недели».
«Со стоимостью контракта в нашей стране сложилась странная ситуация. В Европе университетам устанавливают верхний предел стоимости обучения, а в Украине — нижний (это так называемая индикативная себестоимость). К сожалению, многие ЗВО ставят цены на контракт наполовину или даже больше более низкие, чем сумма, оплачиваемая государством университету за каждого студента-бюджетника», — заметил Винницкий.
Чиновник МОН отметил, что государство выделяет на каждого студента-бюджетника 55−56 тыс. грн в год, в то время как контрактники учатся за 25 тыс. грн. Следовательно, возникает два вопроса.
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«Первый: не на средства ли государства частично оплачивается обучение этого контрактника? (На самом деле так оно и есть.) И второй: можно ли качественно подготовить студента любой специальности за 25 тысяч гривен? Конечно, нельзя. Это тоже к вопросу о низких зарплатах преподавателей. Из-за отсутствия средств в университете заведение не способно выплатить доплаты и премии, а дальше фактически речь идет о деградации системы», — отметил замминистра.
Поэтому министерству следует повышать стоимость высшего образования, не уменьшая при этом количество бюджетных мест. Повышение стоимости обучения будет постепенным, а не резким.
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«Поэтому нам постепенно, не резко, но однозначно нужно повышать стоимость высшего образования. Понимая, что платежеспособность нашего населения низкая, мы не уменьшаем количество бюджетных мест и вводим систему грантов для сильных студентов, не попадающих на бюджетные места», — сказал Винницкий.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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