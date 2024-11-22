Мобилизация, высокие зарплатные ожидания, дефицит кадров: бизнес подытожил тенденции на рынке труда — Finance.ua

Мобилизация, высокие зарплатные ожидания, дефицит кадров: бизнес подытожил тенденции на рынке труда Сегодня 09:03 — Личные финансы

Мобилизация, высокие зарплатные ожидания, дефицит кадров: бизнес подытожил тенденции на рынке труда

Более 70% компаний испытывают значительный дефицит кадров, 25% испытывают частичный дефицит и только 4% компаний не испытывают дефицита кадров.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской бизнес ассоциацией вместе с Татьяной Пашкиной, экспертом по аналитике рынка труда.

Основными тенденциями на рынке труда в 2024 году по результатам опроса являются: дефицит рабочей силы, более высокий уровень ожиданий заработной платы кандидатов, чем предложения бизнеса, мобилизация и отток персонала за границу.

Изменения относительно персонала, которые произошли в 2024 году:

88% респондентов открыли новые вакансии в 2024 году;

87% повысили зарплату сотрудникам;

71% опрошенных ощутили значительный дефицит квалифицированных кадров;

56% инвестировали в развитие персонала.

Так, наиболее распространенным способом поддержки были выплаты заработной платы в полном объеме (98%) и премий (84%). Более половины респондентов (56%) отметили, что их компании инвестировали в развитие персонала, 46% оказывали психологическую поддержку работникам и их родным, а 21% работодателей помогали работникам с арендой жилья.

Кроме того, некоторые компании оплачивали медицинское страхование для членов семей работников и проживание в другом городе или за границей, а также компенсировали расходы на электроэнергию и интернет.

В 2024 году 93% компаний открывали новые вакансии, из которых 3% открывали вакансии только для внутренних кандидатов и бывших сотрудников. При этом 7% не открывали новые вакансии.

Запланированные изменения в компаниях на 2025 год

В 2025 году компании планируют внедрять ряд изменений, направленных на содержание и развитие работников, расширение команды и бизнеса.

Среди основных направлений:

увеличение количества работников — 46%;

повышение заработной платы — 88%;

увеличение бюджетов на обучение и развитие — 33%;

выход на новые рынки и поиск новых партнеров — 24%;

увеличение уровня заработной платы на 10−15% - 24%.

Следует отметить, что 36% компаний планируют повышение уровня заработной платы, однако еще не определились с размером повышения. 16% компаний планируют повышение заработной платы на 5−10%, 24% - на 10−15%, 11% - на 15−20% и только 1% компаний планируют повышение заработной платы более чем на 20%.

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Для сравнения, в 2024 году 18% компаний осуществили повышение заработной платы на менее чем 10%, 43% компаний повысили заработную плату на 10−15%, 21% - на 15−20%, а 5% компаний — на более чем 20%.

В 2025 году 46% компаний планируют расширение штата, 7% компаний планируют сокращение численности штата и 47% не планируют изменения в численности работников.

Удаленная работа

25% компаний разрешают работать дистанционно всем категориям работников, в то время как 63% - только части сотрудников.

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Согласно новым данным, 12% компаний не предоставляют своим работникам возможности работать дистанционно. Это меньше по сравнению с предыдущим опросом, где 17% респондентов отметили, что в их компаниях возможность работать дистанционно отсутствует.

Перечень категорий работников, в большинстве своем не имеющих возможности работать дистанционно:

медицинский представитель, региональный менеджер, работник склада, грузчик, водитель, производственный персонал, работник магазина, работник банка, фармацевт;

бухгалтер, инженер, логист, юрист, административный персонал, линейный персонал, ІТ-поддержка, руководитель компании\руководство, HR;

работник, имеющий право подписи, и работник, работа которого связана с бумажным документооборотом, работник охраны, учитель.

Работники за границей

По результатам опроса 35% компаний отметили, что все работники продолжают работать в Украине. По сравнению с предыдущей волной опроса, этот показатель несколько вырос (ранее — 32%). В то же время 44% компаний сообщили, что до 5% работников переехали за границу и работают из другой страны. 10% компаний указали, что 5−10% их работников работают за границей, 4% компаний имеют от 10% до 15% работников, а 5% - более 15% работников, работающих за пределами Украины.

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При этом 29% компаний планируют вернуть работников в офис в ближайшее время. 19% компаний отметили, что возвращение в офис будет касаться не всех категорий работников, а 51% компаний сообщили, что не планируют возврат работников в офис.

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