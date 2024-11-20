Кто с 1 января получит прибавку к зарплате — Finance.ua

Кто с 1 января получит прибавку к зарплате Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Кто с 1 января получит прибавку к зарплате

С 1 января 2025 года педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную доплату в размере 1300 грн, а с 1 сентября сумма увеличится до 2600 грн.

Эти выплаты предусмотрены не только для учителей, но и для психологов, руководителей кружков и воспитателей продленок.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2024 года № 1286.

Обновленная система доплат распространяется на всех учителей государственных и муниципальных средних школ. В частности, предусмотрены следующие выплаты:

учителям, которые проводят занятия по основным предметам;

психологам, оказывающим поддержку учащимся и работающим над улучшением их психоэмоционального состояния;

руководителям кружков, организующих внешкольные занятия и дополнительное образование;

воспитателям групп продленного дня, которые занимаются детьми после уроков.

Все педагогические работники, независимо от стажа, квалификации или местонахождения школы будут получать доплаты.

Это направлено на усиление поддержки учителей по всей стране. Доплаты будут начисляться автоматически без необходимости подавать заявления или дополнительные документы. Программа реализуется в два этапа:

с 1 января 2025 года: размер доплаты составит 1300 грн;

с 1 сентября 2025 года: доплата возрастет до 2600 грн.

Эти средства — это не повышение должностного оклада, а дополнительные выплаты, которые будут приходить ежемесячно до конца года, в котором будет прекращено военное положение. Таким образом государство пытается поддержать педагогов, работающих в сложных условиях во время войны.

Доплаты предусмотрены только для педагогов средних школ. Это значит, что воспитатели детских садов, преподаватели профтехучилищ и сотрудники колледжей не получат эти выплаты. Размер доплат будет зависеть от педагогической нагрузки и у работников с меньшей нагрузкой получаемые суммы будут меньше.

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Фокус По материалам:

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