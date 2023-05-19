Мировые цены на пшеницу упали после продления «зерновой сделки» – CNN — Finance.ua
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Мировые цены на пшеницу упали после продления «зерновой сделки» – CNN

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Мировые цены на пшеницу в четверг снизились после того, как накануне было объявлено о том, что Черноморское зерновое соглашение продлевается на следующие два месяца.
Об этом говорится в сообщении CNN.
«Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже упали на 2% до $6,12 доллара за бушель. В целом, цены упали на 23% с начала года и на 57% с момента достижения исторического максимума в $14,30 долларов за бушель в марте прошлого года», — отмечается в сообщении.
По данным компании Gro Intelligence, занимающейся сельскохозяйственной статистикой, на Украину и россию вместе приходится почти треть мирового экспорта пшеницы. Они также входят в тройку крупнейших мировых экспортеров ячменя, кукурузы, рапсового и подсолнечного масла.
Через несколько дней после вторжения россии в 2022 году глобальные цены на пшеницу резко возросли, а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что в результате войны 47 миллионов человек могут оказаться в состоянии «острой продовольственной безопасности». А вот заключенная в июле прошлого года «зерновая сделка», как заявили в ООН, помогла «стабилизировать рынки и уменьшить нестабильность».
По материалам:
Укрінформ
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