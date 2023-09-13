Мир находится на «начале конца» эры ископаемого топлива — МЭА Сегодня 05:32 — Энергетика

Мир находится на «начале конца» эры ископаемого топлива — МЭА

Мир находится на «начале конца» эры ископаемого топлива, считает Международное энергетическое агентство. МЭА прогнозирует, что спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году.

Об этом сообщает FT

Новые прогнозы Международного энергетического агентства предполагают, что потребление трех основных видов ископаемого топлива станет снижаться уже в этом десятилетии благодаря быстрому росту возобновляемой энергетики и распространению электромобилей.

«Мы являемся свидетелями начала конца эры ископаемого топлива, и должны подготовиться к следующей эре. Это свидетельствует о том, что климатическая политика работает», — сказал глава МЭА Фатих Бироль о прогнозах, которые будут опубликованы в следующем месяце в издании организации «Перспективы мировой энергетики».

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Бироль приветствовал «исторический поворотный момент», но призвал политиков делать больше для ускорения энергетического перехода и сокращения выбросов, невзирая на политические препятствия на пути к декарбонизации.

Правительства во всем мире увеличили инвестиции в возобновляемые источники энергии в ответ на изменение климата и энергетический кризис, вызванный российским вторжением в Украину, но многие столкнулись с негативной реакцией на эти расходы во время кризиса стоимости жизни.

МЭА заявило в прошлом году, что совокупный спрос на ископаемое топливо может достичь пика примерно к 2030 году. Но сейчас пересмотрело свои прогнозы, поскольку за последние 12 месяцев ускорилось внедрение технологий возобновляемой энергетики.

Бироль также подчеркнул «структурные сдвиги» в экономике Китая, поскольку она переходит от тяжелой промышленности к менее энергоемким отраслям и услугам.

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«За последние 10 лет на Китай приходится около трети роста спроса на природный газ в мире и две трети роста спроса на нефть. Солнечная, ветровая и ядерная энергетика поглотят потенциальный рост использования угля в Китае», — сказал Бироль.

Он также добавил, что политики должны быть «ловкими», чтобы адаптироваться к энергетическому переходу, утверждая, что его можно ускорить с помощью «более сильной климатической политики», несмотря на обеспокоенность в западных столицах по поводу отношения населения к быстрым изменениям.

США и ЕС запустили амбициозные программы поддержки развития возобновляемой энергетики, но столкнулись с критикой со стороны политических оппонентов в отношении расходов.

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В этом месяце глава Европейского парламента Роберта Метсола предупредила, что климатическая политика Брюсселя рискует привлечь избирателей к популистским партиям, в то время как в Великобритании правительство поддержало новое бурение нефтяных и газовых скважин, а также раскритиковало расширение лондонской зоны со сверхнизким уровнем выбросов.

Бироль заявил, что крупные новые проекты по добыче ископаемого топлива рискуют стать неиспользуемыми активами, признав при этом, что определенные инвестиции в поставки нефти и газа понадобятся для компенсации снижения добычи на имеющихся месторождениях.

МЭА столкнулась с критикой со стороны крупных производителей ископаемого топлива, которые предупреждают, что недостаточное инвестирование в поставки нефти и газа чревато грядущими энергетическими кризисами, если прогнозы по пику потребления окажутся слишком оптимистичными.

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В апреле страны ОПЕК обвинили МЭА в разжигании «волатильности» на рынках из-за призывов прекратить инвестировать в новые нефтяные проекты.

«Нефтегазовые компании могут не только неверно оценивать общественное мнение, они могут неверно оценивать рынок, если ожидают дальнейшего роста спроса на нефть и газ в течение этого десятилетия. Новые крупномасштабные проекты по добыче ископаемого топлива несут не только большие климатические риски, но и большие финансовые риски», — заявил Бироль.

Он призвал политиков сохранять бдительность, предупредив, что выбросы должны быстро снизиться после пика в середине 2020-х годов, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса.

«Мы ожидаем, что в середине этого десятилетия глобальные выбросы достигнут пика, но до реализации наших климатических целей еще далеко, даже с дополнительными мерами. Мы можем ускорить этот процесс, если введем верную новую политику. Это в наших руках», — сказал Бироль.

Дзеркало Тижня По материалам:

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