Какие страны в этом году импортировали больше всего российского ископаемого топлива Сегодня 21:34 — Энергетика

Какие страны в этом году импортировали больше всего российского ископаемого топлива

Экспорт энергоносителей всегда являлся главной статьей российского экспорта и государственного бюджета. Именно экспортом газа путин пытался шантажировать Европу, и именно в этом секторе экономики было труднее всего ввести санкции. Однако Запад смог наложить ряд ограничений на поставки нефти и газа, и теперь россия вынуждена искать новые рынки для сбыта своей продукции.

Об этом пишет портал «Слово и дело».

Инфографика: «Слово и дело»

Крупнейшим клиентом россии по покупке ископаемого топлива является Китай: в этом году сумма импорта составила 28,7 млрд долларов, почти все это нефть.

На втором месте Евросоюз, импортировавший из россии ископаемое топливо на 17,869 млрд долларов: нефть — 10,874 млрд и газа на 6,995 млрд.

Стоимость импорта российского ископаемого топлива Индией в первом полугодии составила 16,071 млрд долларов: нефть — 13,608 млрд и уголь — 2,463 млрд долларов.

Турция в этом году купила у россии ископаемое топливо на 12,126 млрд долларов: нефть — 7,795 млрд, газ — 2,965 млрд, уголь — 1,666 млрд.

Объединенные Арабские Эмираты в первом полугодии купили у россии нефти на 2,353 млрд долларов. Стоимость импорта Южной Кореей составила 2,220 млрд долларов: нефть — 0,540 млрд, газ — 0,374 млрд, уголь — 1,306 млрд.

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Другие страны — Словакия, Венгрия, Япония, Сингапур, Бельгия, Бразилия, Саудовская Аравия, Испания, Египет, Нидерланды, Болгария, Малайзия, Италия и Чехия — в этом году импортировали из россии ископаемое топливо на сумму от 1 до 2 млрд долларов. В основном это была нефть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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