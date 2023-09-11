Шаг до окончания монополии рф: Украина впервые получила американское ядерное топливо — Finance.ua
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Шаг до окончания монополии рф: Украина впервые получила американское ядерное топливо

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Шаг до окончания монополии рф: Украина впервые получила американское ядерное топливо
Шаг до окончания монополии рф: Украина впервые получила американское ядерное топливо
Украина получила первую партию ядерного топлива от США, что является шагом к окончанию российской монополии в этом сегменте рынка.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил в эфире телемарафона, что 10 сентября «Энергоатом» впервые получил топливо из США для 440 реакторов. Оно было произведено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами.
«Дальше будем работать, чтобы вообще заменить рф в этом сегменте. Есть уже договоренности с определенными странами», — рассказал Галущенко.
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Как известно, Украина планировала получить топливо Westinghouse Electric Company в 2025 году, но из-за войны процесс ускорился. Следует добавить, что «Энергоатом» стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.

Ядерное топливо для украинских АЭС

Почти половина украинских реакторов АЭС была переведена на ядерное топливо производства Соединенных Штатов Америки. Переход на американское ядерное сырье не проблема. Последняя его модификация уже работала на украинских атомных станциях в течение десятка лет. Также у отечественных АЭС достаточные запасы топлива, которых хватит на два-три года.
В марте этого года в Минэнерго заявляли, что в Украине будет производиться ядерное топливо, которое сможет заменить российское, в том числе и на европейском рынке. Сегодня в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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