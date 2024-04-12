Миняло интегрирует объявление Валютного аукциона, расширяя сервис обмена валют для украинцев — Finance.ua

Миняло интегрирует объявление Валютного аукциона, расширяя сервис обмена валют для украинцев Сегодня 11:10 — Валюта

Миняйло объявляет о партнерстве с Валютным аукционом , крупнейшим в Украине сервисом по размещению объявлений по обмену валюты от портала Minfin.com.ua.

Теперь на Миняйло будут транслироваться объявления по обмену валют сервиса Валютный аукцион. Благодаря этой интеграции, пользователи и участники сервиса Миняйло будут получать информацию по предложениям по покупке и продаже валюты с обоих сервисов в одном месте.

Валютный аукцион имеет широкие возможности промотирования для обменных пунктов и частных лиц, например:

автоподнятие объявлений;

выделение объявлений цветом;

удобный функционал личного кабинета для редактирования курсов и многое другое.

Теперь все эти функции будут автоматически доступны и на Миняйло, при покупке их на сервисе Валютного аукциона, без дополнительных плат. Подробнее ознакомиться и приобрести можно на сайте minfin.com.ua

Справка:

Миняйло — доска объявлений на покупку и продажу валюты от Finance.ua, которая позволяет пользователям размещать заявки для обмена различных валют, включая доллары, евро, фунты и т. д.

Валютный аукцион — сервис № 1 в Украине для размещения объявлений по обмену валюты от портала Minfin.com.ua, где можно найти предложения от обменных пунктов и частных лиц. Сервис имеет более 7 млн ​​просмотров ежемесячно и более 300 партнеров, размещающих 6000+ объявлений.

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