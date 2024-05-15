Минсоцполитики внедряет новые форматы трудоустройства для уязвимых категорий украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минсоцполитики внедряет новые форматы трудоустройства для уязвимых категорий украинцев

Личные финансы
63
Минсоцполитики внедряет новые форматы трудоустройства для уязвимых категорий украинцев
Минсоцполитики внедряет новые форматы трудоустройства для уязвимых категорий украинцев
Министерство социальной политики стремится создать равные условия для всех желающих работать и особое внимание обращает на поддержку уязвимых категорий украинцев: лиц с инвалидностью, женщин и людей постарше.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Укринформ.
«Мы на протяжении войны теряем человеческий капитал — наш потенциал на победу, восстановление, экономический рост. Поэтому наша цель — создать равные условия для всех, кто желает работать, и отдельно заботу и внимание мы обращаем на категории, которым на рынке труда сложнее конкурировать, в первую очередь — на людей с инвалидностью», — сказала Жолнович.
Читайте также
Минсоцполитики подготовило проект закона № 5344-д, который вводит ряд инструментов для поощрения работодателей трудоустраивать лиц с инвалидностью. Например, расширено субсидирование устройства рабочих мест для людей с тяжелой инвалидностью, организована услуга социального сопровождения как для человека с ограниченными возможностями, так и для коллектива, в который он приходит работать.
По словам советницы министра социальной политики Украины Елены Кульчицкой, по состоянию на сегодняшний день в Украине трудоустроено чуть больше 450 тыс. человек с инвалидностью из 2,7 млн. При этом около 1,5 млн имеют третью группу инвалидности и не нуждаются в особых приспособлениях рабочих мест. Принятие же указанного законопроекта должно еще больше поощрять работодателей для создания надлежащих условий труда для этих граждан.
Читайте также
Еще одним направлением внимания министерства является поддержка трудоустройства женщин.
«К сожалению, сегодня женщина в Украине отягощена большим количеством домашней работы, что усложняет ее возможность быть полноценно задействованной на рынке труда. Поэтому мы дополнительно пересматриваем ряд компенсаторов для женщин, в частности, усовершенствовали услугу муниципальной няни, активно продвигаем вопросы создания дневных центров по уходу для детей с инвалидностью, инклюзивных садиков и т. д.», — добавила Жолнович.
Отдельное направление, которому в Минсоцполитики уделяют много внимания, — это продвижение активного долголетия.
Читайте также
По словам министра, украинцы от 50 лет являются мощным ресурсом, который может быть конкурентным на рынке труда. Для них сегодня разрабатывают и внедряют разнообразные обучающие курсы, курсы по переквалификации.
«Эти наши направления — это те „слепые зоны“, в которые я очень советую смотреть работодателям. Это тот ресурс, который можно дополнительно привлекать для восстановления нашей экономики», — отметила Жолнович.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.