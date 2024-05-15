Минсоцполитики внедряет новые форматы трудоустройства для уязвимых категорий украинцев — Finance.ua

Минсоцполитики внедряет новые форматы трудоустройства для уязвимых категорий украинцев Сегодня 09:15 — Личные финансы

Минсоцполитики внедряет новые форматы трудоустройства для уязвимых категорий украинцев

Министерство социальной политики стремится создать равные условия для всех желающих работать и особое внимание обращает на поддержку уязвимых категорий украинцев: лиц с инвалидностью, женщин и людей постарше.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Укринформ.

«Мы на протяжении войны теряем человеческий капитал — наш потенциал на победу, восстановление, экономический рост. Поэтому наша цель — создать равные условия для всех, кто желает работать, и отдельно заботу и внимание мы обращаем на категории, которым на рынке труда сложнее конкурировать, в первую очередь — на людей с инвалидностью», — сказала Жолнович.

Читайте также Работодатели назвали трудности, с которыми сталкиваются при трудоустройстве людей с инвалидностью

Минсоцполитики подготовило проект закона № 5344-д, который вводит ряд инструментов для поощрения работодателей трудоустраивать лиц с инвалидностью. Например, расширено субсидирование устройства рабочих мест для людей с тяжелой инвалидностью, организована услуга социального сопровождения как для человека с ограниченными возможностями, так и для коллектива, в который он приходит работать.

По словам советницы министра социальной политики Украины Елены Кульчицкой, по состоянию на сегодняшний день в Украине трудоустроено чуть больше 450 тыс. человек с инвалидностью из 2,7 млн. При этом около 1,5 млн имеют третью группу инвалидности и не нуждаются в особых приспособлениях рабочих мест. Принятие же указанного законопроекта должно еще больше поощрять работодателей для создания надлежащих условий труда для этих граждан.

Читайте также Работодатели могут получить средства за трудоустройство ветеранов

Еще одним направлением внимания министерства является поддержка трудоустройства женщин.

«К сожалению, сегодня женщина в Украине отягощена большим количеством домашней работы, что усложняет ее возможность быть полноценно задействованной на рынке труда. Поэтому мы дополнительно пересматриваем ряд компенсаторов для женщин, в частности, усовершенствовали услугу муниципальной няни, активно продвигаем вопросы создания дневных центров по уходу для детей с инвалидностью, инклюзивных садиков и т. д. », — добавила Жолнович.

Отдельное направление, которому в Минсоцполитики уделяют много внимания, — это продвижение активного долголетия.

Читайте также Трудоустройство ВПЛ: как работодателю получить компенсацию

По словам министра, украинцы от 50 лет являются мощным ресурсом, который может быть конкурентным на рынке труда. Для них сегодня разрабатывают и внедряют разнообразные обучающие курсы, курсы по переквалификации.

«Эти наши направления — это те „слепые зоны“, в которые я очень советую смотреть работодателям. Это тот ресурс, который можно дополнительно привлекать для восстановления нашей экономики», — отметила Жолнович.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.