Минобороны планирует открыть в Украине 27 центров рекрутинга — Finance.ua

Минобороны планирует открыть в Украине 27 центров рекрутинга Сегодня 08:12 — Казна и Политика

Минобороны планирует открыть в Украине 27 центров рекрутинга

В областных центрах и крупных городах Украины планируется открыть 27 центров рекрутинга в первом полугодии 2024 года.

Об этом сообщает уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

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По его словам, в центрах будут предоставлять простые ответы на такие вопросы, как:

Какие есть части?

Какие должности в части, где гражданин будет служить?

Будут ли учтены специальность, опыт, состояние здоровья?

«Мы сделали этот процесс максимально прозрачным и понятным. И будем расширять географию. В I полугодии 2024 года запланировано открытие 27 таких центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах», — заявляет Бежевец.

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По данным ведомства, центр будет работать как консультативно-информационный офис, который при необходимости будет осуществлять сопровождение зачисления желающих вступить в Силы обороны.

Один из таких центров во вторник, 19 марта, был открыт в Запорожье.

В нем будут работать два гражданских сотрудника, которые, по словам Минобороны, не могут выдавать повестки о мобилизации, поэтому их функция будет сугубо коммуникативная.

«Уже сейчас центр рекрутинга в Запорожье предлагает ряд вакантных мест в более чем полудесятке формирований. Речь идет и о подразделениях сил ТРО, и Нацгвардии, Морской пехоте и т. д. Наибольший запрос наблюдается на операторов БПЛА, водителей-механиков, медиков, специалистов сферы IT и других категорий профессий, чьи знания и умения нужны в Силах обороны государства», — добавил Бежевец.

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Напомним, Министерство обороны ввело новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные силы Украины.

Слово і Діло По материалам:

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