Минобороны планирует открыть в Украине 27 центров рекрутинга — Finance.ua

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Минобороны планирует открыть в Украине 27 центров рекрутинга

Казна и Политика
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Минобороны планирует открыть в Украине 27 центров рекрутинга
Минобороны планирует открыть в Украине 27 центров рекрутинга
В областных центрах и крупных городах Украины планируется открыть 27 центров рекрутинга в первом полугодии 2024 года.
Об этом сообщает уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец.
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По его словам, в центрах будут предоставлять простые ответы на такие вопросы, как:
  • Какие есть части?
  • Какие должности в части, где гражданин будет служить?
  • Будут ли учтены специальность, опыт, состояние здоровья?
«Мы сделали этот процесс максимально прозрачным и понятным. И будем расширять географию. В I полугодии 2024 года запланировано открытие 27 таких центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах», — заявляет Бежевец.
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По данным ведомства, центр будет работать как консультативно-информационный офис, который при необходимости будет осуществлять сопровождение зачисления желающих вступить в Силы обороны.
Один из таких центров во вторник, 19 марта, был открыт в Запорожье.
В нем будут работать два гражданских сотрудника, которые, по словам Минобороны, не могут выдавать повестки о мобилизации, поэтому их функция будет сугубо коммуникативная.
«Уже сейчас центр рекрутинга в Запорожье предлагает ряд вакантных мест в более чем полудесятке формирований. Речь идет и о подразделениях сил ТРО, и Нацгвардии, Морской пехоте и т. д. Наибольший запрос наблюдается на операторов БПЛА, водителей-механиков, медиков, специалистов сферы IT и других категорий профессий, чьи знания и умения нужны в Силах обороны государства», — добавил Бежевец.
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Напомним, Министерство обороны ввело новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные силы Украины.
По материалам:
Слово і Діло
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