Минфин назвал сумму расходов из фонда госбюджета за апрель (инфографика) — Finance.ua

Минфин назвал сумму расходов из фонда госбюджета за апрель (инфографика) Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Минфин назвал сумму расходов из фонда госбюджета за апрель (инфографика)

За январь-апрель 2023 общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 865,5 млрд грн. В апреле расходы составили 229,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 мая 2023 года.

В структуре расходов больше всего направлено:

371,5 млрд грн (в апреле — 95,1 млрд грн) — на оплату труда с начислениями или 42,9% от общего объема расходов, произведенных за январь — апрель 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 289,7 млрд грн (в апреле — 73,7 млрд грн).

215,1 млрд грн (в апреле — 61,1 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 24,8% от общего объема расходов. Среди них:

147,5 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки); 44,1 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

177,7 млрд грн (в апреле — 41,8 млрд грн) — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 20,5% от общего объема расходов. Среди них:

90,6 млрд грн — трансферт Пенсионного фонда для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям; 64,8 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

47 млрд грн (в апреле — 11,7 млрд грн) — на трансферты местным бюджетам или 5,4% от общего объема;

38,1 млрд грн (в апреле — 14 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 4,4% от общего объема.

Инфографика: Министерство финансов

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