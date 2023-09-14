Минэкономики прогнозирует снижение безработицы до 19% к концу года — Finance.ua
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Минэкономики прогнозирует снижение безработицы до 19% к концу года

Личные финансы
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Минэкономики прогнозирует снижение безработицы до 19% к концу года
Минэкономики прогнозирует снижение безработицы до 19% к концу года
Министерство экономики прогнозирует по итогам текущего года, что уровень безработицы в Украине снизится до 19%.
Однако, как отмечает министр экономики Юлия Свириденко, это довольно высокий показатель.
«Один из важных вопросов, на котором мы сейчас сфокусированы — преодоление безработицы в Украине. По итогам текущего года мы прогнозируем, что уровень безработицы снизится до 19%, однако это довольно высокий показатель», — заявила Свириденко.
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Она подчеркнула, что правительство ввело ряд программ для улучшения ситуации на рынке труда — грантовые программы для предпринимателей и желающих открыть собственный бизнес. Ключевым условием для получения грантовой поддержки бизнесом является создание новых рабочих мест.
«Также действуют учебные программы и программы переквалификации, чтобы люди могли получить более востребованную сейчас специальность. Считаем, что все стороны социального диалога — работодатели, профсоюзы, органы власти должны присоединиться и объединить усилия для решения проблемы безработицы», — добавила она.

Справка Finance.ua:

  • по данным Нацбанка, в июле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 112,3 тысяч, среди которых 80,5 тысяч — женщины. Год назад было 296,7 тысяч безработных;
  • НБУ прогнозирует на 2023−2025 годы постепенное сокращение безработицы и рост зарплат украинцев как в номинальном, так и реальном измерениях;
  • Кабинет Министров предлагает повысить размер минимального пособия по безработице.
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По материалам:
Finance.ua
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