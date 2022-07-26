Microsoft начала продавать лицензированную цифровую Windows 11 — Finance.ua

Microsoft начала продавать лицензированную цифровую Windows 11 Сегодня 23:18 — Фондовый рынок

Компания Microsoft наконец-то начала продавать лицензионные цифровые копии своей последней операционной системы Windows 11, что теперь дает возможность не устанавливать сначала Windows 10 (ранее было необходимо это делать).

Стоит отметить, что Windows 11 была выпущена еще в прошлом году, но цифровых лицензий на установку в свободной продаже не было. Пользователи могли либо обновиться с Windows 10, либо купить операционную систему в коробке, либо получить систему с новым компьютером, где она была предварительно установлена.

Напомним, что операционная система Windows 11 была презентована 5 октября прошлого года, но тогда у обычных пользователей не было возможности приобрести цифровую лицензию для установки на свой компьютер. Так, сначала нужно было установить Windows 10, а затем согласиться на предложение обновиться в Windows 11 от Microsoft.

Следует отметить, что операционную систему Windows 10 можно приобрести. Что интересно, пользователи все еще не имеют возможности купить USB-носитель с Windows 11, хотя у Windows 10 такая возможность была. Тем не менее, для Windows 11 доступна только цифровая версия, и неизвестны ни сроки появления цифровой, ни даже то, планируется ли этот выход.

Доподлинно неизвестно, когда компания Microsoft начала предлагать лицензированные цифровые копии Windows 11 для покупки. В PCMag утверждают, что такие изменения могли произойти еще в мае, просто не были замечены тогда. Они просмотрели историю перемен через Wayback Machine от Internet Archive и обнаружили, что еще 3 мая возможности не было, но к концу месяца она уже появилась.

Сейчас Windows 11 Home предлагают за 139 долларов, при этом Windows 11 Pro доступна по цене 199 долларов. Всем пользователям Windows 10 до сих пор доступно обновление Windows 11 с использованием Центра обновлений Windows, а также несколькими другими способами. Согласно официальной информации Microsoft, операционную систему Windows 10 будут поддерживать как минимум до октября 2025 года.

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