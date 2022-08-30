МФО с лучшим качеством обслуживания по версии FinAwards-2022 — Finance.ua

МФО с лучшим качеством обслуживания по версии FinAwards-2022 Сегодня 17:05 — Фондовый рынок

В пятницу, 26 августа, в Киеве прошла пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards.

Примечательно, что, несмотря на войну, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, церемония проходила в оффлайне.

FinAwards — ежегодная премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

«Лучшая МФО по качеству обслуживания» — одна из рейтинговых номинаций от Finance.ua. Рейтинг свидетельствует о качестве и удобстве обслуживания в компаниях, которые выдают онлайновые займы на карту. Среди основных причин популярности этой услуги — удобство, простота и скорость. Клиент оформляет кредит, не выходя из дома, и получает деньги в течение нескольких минут.

Мы сравнили и определили, у кого из финансовых компаний этот процесс реализован лучше всего.

Третье место заняла Moneyveo, второе место досталось компании «єГроші», а первенство завоевала компания CCloan.

По словам СЕО CCloan Натальи Клевакиной, прошлый год был успешным для компании и позволял строить грандиозные планы на 2022 год. Ее компания готовилась к запуску собственного направления потребительского кредитования и маркет-плейса. Но с началом полномасштабной войны планы пришлось быстро менять.

«После паузы, весной мы возобновили кредитование, однако объемы невелики: с одной стороны, спрос небольшой, с другой — клиентов, которым мы могли бы выдавать займы, стало меньше. В то же время, в тех регионах, где относительно спокойно, спрос стал восстанавливаться, мы с определенным оптимизмом смотрим в будущее. Каких-либо особых изменений в условия кредитования мы не вносили, ставки не изменились, разве что новым клиентам не даем кредиты под 0,01%. Но клиенты стали запрашивать меньшие суммы, срок пользования кредитами стал гораздо меньше», — поделилась с журналистами Клевакина.

Как бы сложно сейчас ни было, СЕО CCloan не теряет веры в рынок.

«Остаются те компании, у которых будет достаточно капитала и будут отвечать всем требованиям регулятора. Также ожидаем повышения в разы спроса на продукты МФО по окончании войны», — резюмировала Клевакина.

Наталья Клевакина, СЕО CCloan

О FinAwards

Премия носит нематериальный характер. Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

«Сначала мы, как организаторы, думали, что мероприятие не ко времени. Но потом увидели, ценой каких огромных усилий финансовые компании держались на плаву. Вы за это время стали бойцами экономического фронта. Вы сохраняли рабочие места, поддерживали сотрудников и всячески помогали украинцам, которые из-за войны утратили платежеспособность», — подчеркнул соучредитель Treeum Сергей Виндерских в своем приветственном слове.

Справка Finance.ua

в 2021 году украинцы установили рекорд по микрокредитованию. Только за три квартала 2021-го украинские микрофинансовые организации выдали быстрых кредитов на 49 млрд грн, что больше, чем за весь 2020 год — 48,7 млрд грн;

понятие «микрозаем» в Украине появилось в 2011 году. Кредиты тогда выдавали преимущественно наличными, а доля онлайна составляла менее 10%. Бурное развитие онлайнового кредитования началось осенью 2015-го после того, как депутаты приняли закон «Об электронной коммерции»;

в 2015 году микрофинансовые организации превзошли банки по объему займов, выдав кредитов на общую сумму 10 млрд грн.

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