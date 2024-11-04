Международный Реестр ущерба: что это такое и как подать заявление — Finance.ua

Международный Реестр ущерба: что это такое и как подать заявление Сегодня 09:02 — Личные финансы

Международный Реестр ущерба: что это такое и как подать заявление

Со 2 апреля текущего года начали принимать заявки от украинцев в Международный Реестр ущерба. То есть прошло уже более полугода. Но до сих пор о такой возможности мало кто знает. На сегодняшний день можно подавать заявления только относительно уничтоженного и поврежденного имущества, но впоследствии функционал будет шире.

Что такое Реестр ущерба для Украины

Когда началась война, обстрелы, повреждения, появились и вопросы: как это все будет восстанавливаться, кто будет за это платить, кто будет возмещать.

Для документального учета доказательств и информации об ущербе, нанесенном агрессией со стороны россии к Украине, создали специальный Реестр (Register of Damage for Ukraine, сокращенно RD4U), который является ключевым компонентом компенсационного механизма в международных масштабах.

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В него собирают заявления о возмещении ущерба, потерь или ущерба, причиненного с 24 февраля 2022 года или позже в пределах признанных международных границ Украины с ее территориальными водами, включая все физические и юридические заинтересованные лица, а также в целом нашему государству противоправными действиями рф (ст. 1 Устава Реестра ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины).

Начальный период формирования реестра определен в три года.

Кто может подать заявку?

Все физические и юридические лица, жилье или другое имущество которых получило повреждение разной степени в результате действий, вызванных российской агрессией против Украины, имеют на это право.

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Физические лица могут это сделать через представителя или самостоятельно. Юридические лица и Государство (его органы самоуправления, предприятия и т. п. ) — через представителя.

Какое заявление можно подать в Международный реестр ущерба

Начинается все с определения категории заявления. Сейчас пользователям доступна только категория А3.1 «Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества», но впоследствии планируется также:

Категория, А (от физлиц):

заявления, касающиеся вынужденного перемещения (А1);

заявления, касающиеся нарушения личной неприкосновенности (А2);

заявления, касающиеся утраты дохода, имущества, средств к существованию (А3);

заявления из-за утраты надлежащего доступа к госуслугам (А4).

Категория В (от государства Украина):

повреждение или уничтожение определенного имущества (В1);

утрата культурного, исторического и религиозного наследия (В2);

ущерб природе, ее ресурсам и окружающей среде (В3);

расходы в целях поддержки пострадавшего населения страны (В4);

очищение от боеприпасов, разминирование (В5).

Категория С (от юридических лиц за исключением внесенных в категорию В):

уничтожение или повреждение имущества (С1);

утрата религиозного, исторического или культурного наследия (С2);

экономические издержки, в том числе и убытки бизнеса (С3);

расходы по поддержке пострадавших украинцев, гуманитарные расходы (С4).

Еще раз заметим, что запуск будет происходить поэтапно, сейчас можно подать только заявление о повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества, то есть по категории А3.1. Но и это очень большой и значительный шаг. Остановимся на особенностях осуществления процедуры поэтапно.

Как подать заявление о повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества

«Дія» в очередной раз доказала свою незаменимость, потому что подавать заявление можно именно через этот Всеукраинский ресурс.

Заявителю следует внимательно внести сведения, предусмотренные формой электронного документа. Подтверждения также прикрепляются здесь. Подпись ставится электронная (позаботьтесь о ней, если еще не сделали раньше и не активировали).

Остальные форматы не предусмотрены, не допускаются и рассматриваться не будут. Это единственно возможный вариант. Но уже есть информация (неподтвержденная официально), что те, у кого нет возможности или желания использовать «Дія» в этих целях, уже скоро смогут подать заявления через ЦПАУ в Украине. Еще раз подчеркнем, что это пока на уровне слухов.

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В «Дія» уже прямо сейчас после заполнения информации, после предоставления документации, после проверки сведений и подписи Формы Заявитель получает уведомление о принятии заявления, узнает его уникальный номер и может просмотреть сгенерированный автоматически перечень предоставленных доказательств и в целом информации, которые подавались вместе с этим Заявлением.

Полученное уведомление о принятии заявления следует хранить. Оно является подтверждением подачи обращения и даты его внесения в Реестр.

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