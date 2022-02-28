Метрополитен Киева работает в режиме перевозок — Finance.ua
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Метрополитен Киева работает в режиме перевозок

Сегодня 11:59Личные финансы
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Киевский метрополитенКиевский метрополитен, www.facebook.com
В схемы движения коммунального транспорта столицы внесены изменения из-за установленных в городе фортификационных сооружений.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире канала «Рада», комментируя работу города, учитывая комендантский час.
Коммунальный транспорт столицы, в том числе метро, будет работать с ограничениями. С ограничениями, которые есть сегодня по передвижению по улицам и учитывая фортификационные сооружения, которые в городе обустроены. В центральной части города метрополитен на высадку работать не будет и на вход не будет. Будет работать «кусками» по всему городу. Поэтому я хочу ко всем обратиться, чтобы внимательно следили за маршрутами коммунального транспорта, потому что они все практически изменены", — сказал Поворозник.

Как работают станции метро?

🔴 Красная линия: от станции «Шулявская» до станции «Университет»
🔵 Синяя линия: от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки». Без остановки на станциях «Майдан Незалежности» и «Площадь Льва Толстого».
🟢 Зеленая линия: от станции «Сырец» до станции «Выдубичи». Без остановки на станциях «Дворец спорта», «Кловская», «Золотые ворота». Также работает участок «Славутич» — «Красный хутор».
Ориентировочный интервал движения — 40 минут. Однако график работы может оперативно меняться по необходимости.
Станции метро также продолжают работать как укрытие.
Поворозник подчеркнул, что даже по окончании комендантского часа на улицу выходить следует только в случае крайней необходимости.
Кроме того, в КГГА напомнили киевским водителям о запрете занимать полосу общественного транспорта.
«Автомобили, двигающиеся по полосе общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим», — говорится в сообщении. Такие меры приняты через введение общественного положения.
Пользоваться полосой для общественного транспорта можно машинам скорой помощи, военной технике, автомобилям со спецгрузом и общественному транспорту.
По материалам: Finance.UA
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