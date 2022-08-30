Meta разрешила публикацию NFT в Фейсбук и Инстаграм — Finance.ua
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Meta разрешила публикацию NFT в Фейсбук и Инстаграм

Финтех и Карты
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Meta разрешила публикацию NFT в Фейсбук и Инстаграм
Meta разрешила публикацию NFT в Фейсбук и Инстаграм
Американская компания Meta разрешила пользователям соцсетей Фейсбук и Инстаграм публикацию невзаимозаменяемых токенов (NFT) на своих страницах.
Об этом пресс-служба компании сообщила в Твиттере.
«Мы представляем возможность публиковать цифровые предметы коллекционирования в Фейсбук и Инстаграм. Теперь вы можете подключить свой цифровой кошелек к любой программе, чтобы поделиться своим NFT в обеих соцсетях», — заявили в Meta.
По данным TechCrunch, компания еще с мая экспериментировала с внедрением NFT на обеих своих платформах.

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Отмечается, что пока не ясно, доступна ли эта функция по публикации NFT во всех странах мира.
Невзаимозаменяемые токены (NFT) — это особый тип криптовалют, отличающийся от большинства криптовалют, таких как Zcash, и многих сетевых или служебных токенов, которые по своему источнику являются взаимозаменяемыми. Представляет собой активы, существующие только в собственных криптосистемах.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
Укрінформ
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