Меняй оператора без потери номера. Сколько украинцев воспользовалось этой услугой за 4 года — Finance.ua
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Меняй оператора без потери номера. Сколько украинцев воспользовалось этой услугой за 4 года

Личные финансы
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Меняй оператора без потери номера. Сколько украинцев воспользовалось этой услугой за 4 года
Меняй оператора без потери номера. Сколько украинцев воспользовалось этой услугой за 4 года
Первого мая 2019 года в Украине была запущена услуга сохранения абонентского номера при смене оператора. В настоящее время услуга MNP действует в более чем 80 странах мира.
Как сообщает НКЭК, за весь период работы услуги — с 1 мая 2019 года по 1 мая 2023 года было перенесено 297 543 номера абонентов.
В то же время после внедрения услуги спрос потребителей на ее получение рос каждый год, в частности:
  • за 2019 год — перенесено 38 692 номера;
  • за 2020 год — перенесено 65 957 номеров;
  • за 2021 год — перенесено 76 408 номеров.
«В 2022 году в связи с военными действиями спрос на услугу несколько снизился и составил 71 316 перенесенных номеров абонентов, но уже в 2023 году демонстрирует значительную тенденцию роста и по состоянию на 01.05.2023 (только за первые четыре месяца) уже перенесено 45 170 номеров абонентов», — говорится в сообщении.

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По материалам:
dev.ua
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