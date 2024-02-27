Meizu 21 Pro может стать последним смартфоном компании, его покажут 29 февраля — Finance.ua

Meizu 21 Pro может стать последним смартфоном компании, его покажут 29 февраля Сегодня 02:32 — Фондовый рынок

Meizu, возможно, представит свой последний флагманский смартфон Meizu 21 Pro 29 февраля. Этот запуск состоится в тот момент, когда компания столкнулась с понижением доли рынка и вопросами, связанными с ее будущей приверженностью рынку смартфонов.

Meizu, ранее бывшая крупным игроком, особенно в Китае, столкнулась с трудностями в борьбе с такими гигантами индустрии, как Apple и Samsung. В недавних сообщениях даже высказывалось предположение, что компания может вообще отказаться от смартфонов, сосредоточившись исключительно на разработке искусственного интеллекта.

Ожидается, что телефон будет относиться к премиум-классу, его цена может составить 6 000 юаней (примерно $800-$850). Такая стоимость отражает его флагманские амбиции, которые, по слухам, включают новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, 6,7-дюймовый 2K AMOLED-дисплей с дактилоскопическим датчиком под дисплеем, аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и трехлинзовую систему задней камеры с основным датчиком на 50 МП.

itechua По материалам:

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