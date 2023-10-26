👩‍💻Медицинское страхование коллектива: бесплатный онлайн вебинар для работодателей — Finance.ua

👩‍💻Медицинское страхование коллектива: бесплатный онлайн вебинар для работодателей Вчера 12:35 — Страхование

👩‍💻Медицинское страхование коллектива: бесплатный онлайн вебинар для работодателей

Медицинское страхование коллектива must have для каждой компании, ведь это гарантия получения качественной медицинской помощи сотрудникам по всей Украине за счет страховой компании.

Мы понимаем, как трудно HR специалистам, финансистам и руководителям подобрать страховку для своего коллектива. Найти свободное время для сравнения и множество звонков от страховых, учесть желание каждого и собрать индивидуальную программу, в которой балансируется наполнение и стоимость.

Именно поэтому мы приглашаем вас на бесплатный вебинар, где эксперты с более чем 8-летним опытом в сфере страхования предоставят актуальные практические советы и расскажут секретные фишки.

В прямом онлайн эфире обсудим следующие вопросы:

1) что такое корпоративное медицинское страхование;

2) как сравнивать программы и определиться со страховой;

3) чем отличается корпоративное ДМС от медицинской страховки для физических лиц;

4) как изменился рынок страхования ДМС во время войны;

5) с чего начать выбор брокера/страховщика

6) практические советы, на что обратить внимание при страховании коллектива

7) секретные фишки, которые улучшают медицинскую страховку.

Вебинар состоится 31 октября 2023 года в 13.00.

По завершении презентации спикеры уделят время и ответят на вопросы зрителей, касающиеся медицинского страхования работников.

Зарегистрируйтесь на вебинар , и уже через 2 часа вы сможете выбрать наилучшее страхование для своих сотрудников👇

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