McDonald's начинает доставлять заказ и на правый берег Киева — Finance.ua
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McDonald's начинает доставлять заказ и на правый берег Киева

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McDonald's начинает доставлять заказ и на правый берег Киева
Сеть McDonald’s с 27 сентября подключает к доставке еще семь ресторанов в Киеве, в том числе на правом берегу.
Об этом сообщили The Village Украина в сети.
Теперь будут доставлять всего из 10 ресторанов, из которых пять на левом берегу и пять на правом:
проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь, работал на доставку с 20 сентября) проспект Бажана, 3-Б (метро «Харьковская», работал на доставку с 20 сентября) улица Гришко, 7 (метро «Позняки», работал на доставку 20 сентября) улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина) улица Вышгородская, 33-А (Виноградарь) улица Большая Васильковская, 22 (метро «Площадь Льва Толстого») проспект Броварской, 27 (метро «Дарница-Алад») (метро «Академгородок») проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка) проспект Оболонский, 26-А (метро «Минская»)

Справка: Finance.ua:

  • 20 сентября открылись первые три ресторана McDonald’s в Киеве, но только на левом берегу. Доставка также была доступна только вблизи заведений.
  • Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключит оборудование перед закрытием.

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По материалам:
Finance.ua
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