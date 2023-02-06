Маск заявил, что спас Twitter от банкротства — Finance.ua

Маск заявил, что спас Twitter от банкротства
Новый владелец и СЕО Twitter Илон Маск заявил, что спас компанию от банкротства.
Об этом он написал в своем Twitter, отвечая на твит со статьей The Wall Street Journal.
Маск заявил, что «последние 3 месяца были чрезвычайно тяжелыми», поскольку компанию нужно было спасти от банкротства, «выполняя основные обязанности Tesla и SpaceX».
По словам Маска, «у Twitter все еще есть проблемы», но теперь компания стремится к безубыточности, если компания «продолжит так же».
Как сообщалось, ежедневный доход Twitter снизился на 40% по сравнению с прошлым годом. Более 500 рекламодателей приостановили работу с социальной сетью после того, как миллиардер Илон Маск приобрел и возглавил ее в октябре прошлого года.
В декабре сообщалось, что Twitter продает с аукциона вещи на сотни тысяч долларов из своей штаб-квартиры после того, как Илон Маск купил компанию и произвел массовые сокращения сотрудников.
Илон Маск и Twitter: непростая история 🧐
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