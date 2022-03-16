«єМалятко» не работает: как зарегистрировать ребенка — Finance.ua

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«єМалятко» не работает: как зарегистрировать ребенка
Сегодня 09:16 —
Личные финансы
39
Услуга «єМалятко» временно недоступна из-за того, что некоторые государственные реестры отключили из соображений безопасности. Однако рождение малыша можно зарегистрировать в автономном режиме.
Об этом сообщили в команде «Дія».
Как регистрировать ребенка офлайн:
нужно обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния или ГРАЦС, работающих в штатном режиме (кроме городов и районов, где ведутся активные боевые действия);
вы можете зарегистрировать ребенка в любом работающем отделении — независимо от места рождения ребенка и места жительства родителей;
для регистрации необходимо показать бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме № 103/о.
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По материалам:
Finance.UA
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