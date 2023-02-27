«Лютые донаты» на дроны-разведчики: за трое суток украинцы собрали более 5 млн грн — Finance.ua

«Лютые донаты» на дроны-разведчики: за трое суток украинцы собрали более 5 млн грн
За первые трое суток украинцы задонатили на дроны-разведчики для ВСУ более 5,4 млн грн.
24 февраля Национальный банк Украины при поддержке ПриватБанка и UNITED24 открыли сбор на 10 беспилотных комплексов «Чаклун» для ВСУ.
Об этом сообщил ПриватБанк.
Среди всех, кто пожертвует деньги, разыгрывают эксклюзивные памятные монеты и коллекционные банкноты.
Конвертируйте свою ярость в поддержку ВСУ — пришлите на #лютийдонат сумму, кратную 300 грн.
Все деньги сразу попадают на специальный счет НБУ для нужд ВСУ, количество взносов от одного человека неограничено, а каждый взнос в сумме 300 грн увеличивает шансы на выигрыш.
Среди участников сбора разыграют 24 эксклюзивных памятных монеты и коллекционные банкноты Национального банка Украины с подписями руководителей государства и ВСУ.
Сбор продлится до 5 марта 2023 года.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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