Луцкая мэрия отменяет бесплатный проезд в троллейбусах — Finance.ua

С 15 марта проезд в луцких троллейбусах снова будет платным.
О нововведениях предупредил луцкий городской голова Игорь Полищук во время утреннего обращения в понедельник, 14 марта.
С2егодня последний день, когда троллейбусы курсируют бесплатно. Потому что нам необходимо платить людям зарплату, за электроэнергию, есть другие расходы на содержание предприятия, обслуживать троллейбусы и так далее", — отметил он.
Цены:
как и до войны стоимость одного взрослого билета составит 6 грн;
для школьников и учащихся поездка будет стоить 3 грн.
Добавим, что бесплатный проезд в городских троллейбусах Луцкий горсовет ввел с 24 февраля, когда началась война.