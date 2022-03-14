Луцкая мэрия отменяет бесплатный проезд в троллейбусах — Finance.ua
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Луцкая мэрия отменяет бесплатный проезд в троллейбусах

Сегодня 20:49Личные финансы
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С 15 марта проезд в луцких троллейбусах снова будет платным.
О нововведениях предупредил луцкий городской голова Игорь Полищук во время утреннего обращения в понедельник, 14 марта.
С2егодня последний день, когда троллейбусы курсируют бесплатно. Потому что нам необходимо платить людям зарплату, за электроэнергию, есть другие расходы на содержание предприятия, обслуживать троллейбусы и так далее", — отметил он.
Цены:
  • как и до войны стоимость одного взрослого билета составит 6 грн;
  • для школьников и учащихся поездка будет стоить 3 грн.
Добавим, что бесплатный проезд в городских троллейбусах Луцкий горсовет ввел с 24 февраля, когда началась война.
По материалам: Zaxid.net
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