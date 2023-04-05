Лучший продукт страховой компании: каско — по версии FinAwards-2023 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лучший продукт страховой компании: каско — по версии FinAwards-2023

Страхование
28
Состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
В ходе FinAwards определили лучший продукт страховой компании в сегменте каско.
Кто победил? Победителем в номинации стало ЧАО «СК «Арсенал Страхование». Она может похвастаться поддержкой клиентов 24/7, а уровень страховых выплат в 2022 году составил 48,60%.
Не менее важный показатель для определения победителей — максимальный возраст авто, до которого страхуют по каско — здесь он составляет 10 лет.
Получал престижную награду Сергей Авдеев, председатель правления &laquo;СК&nbsp;&laquo;Арсенал Страхование&raquo;
Получал престижную награду Сергей Авдеев, председатель правления «СК «Арсенал Страхование»
Серебро получила страховая компания ARX (уровень страховых выплат в 2022 — 49,83%), а бронзу — СК «Universalna» (32,8%).

Справка Finance.ua:

  • Частное акционерное общество «Страховая компания Арсенал Страхование» зарегистрировано в декабре 2005 года. Его основал предприниматель Максим Туз. Впоследствии его партнерами стали Александр Козин, Александр Солоп, Сергей Авдеев и Марина Авдеева;
  • в СК уверяют, что возмещают более 2 млн грн ущерба каждый день.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.