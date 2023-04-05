Лучший продукт страховой компании: каско — по версии FinAwards-2023 Сегодня 10:43 — Страхование

Состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.

Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.

О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.

В ходе FinAwards определили лучший продукт страховой компании в сегменте каско.

Кто победил? Победителем в номинации стало ЧАО «СК «Арсенал Страхование». Она может похвастаться поддержкой клиентов 24/7, а уровень страховых выплат в 2022 году составил 48,60%.

Не менее важный показатель для определения победителей — максимальный возраст авто, до которого страхуют по каско — здесь он составляет 10 лет.

Получал престижную награду Сергей Авдеев, председатель правления «СК «Арсенал Страхование»

Серебро получила страховая компания ARX (уровень страховых выплат в 2022 — 49,83%), а бронзу — СК «Universalna» (32,8%).

Справка Finance.ua:

Частное акционерное общество «Страховая компания Арсенал Страхование» зарегистрировано в декабре 2005 года. Его основал предприниматель Максим Туз. Впоследствии его партнерами стали Александр Козин, Александр Солоп, Сергей Авдеев и Марина Авдеева;

в СК уверяют, что возмещают более 2 млн грн ущерба каждый день.

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