Лучший продукт страховой компании: каско — по версии FinAwards-2023
Состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
В ходе FinAwards определили лучший продукт страховой компании в сегменте каско.
Кто победил? Победителем в номинации стало ЧАО «СК «Арсенал Страхование». Она может похвастаться поддержкой клиентов 24/7, а уровень страховых выплат в 2022 году составил 48,60%.
Не менее важный показатель для определения победителей — максимальный возраст авто, до которого страхуют по каско — здесь он составляет 10 лет.
Серебро получила страховая компания ARX (уровень страховых выплат в 2022 — 49,83%), а бронзу — СК «Universalna» (32,8%).
Справка Finance.ua:
- Частное акционерное общество «Страховая компания Арсенал Страхование» зарегистрировано в декабре 2005 года. Его основал предприниматель Максим Туз. Впоследствии его партнерами стали Александр Козин, Александр Солоп, Сергей Авдеев и Марина Авдеева;
- в СК уверяют, что возмещают более 2 млн грн ущерба каждый день.
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