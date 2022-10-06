Лондонская биржа металлов заблокировала новые поставки меди и цинка от российского гиганта — Finance.ua
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Лондонская биржа металлов заблокировала новые поставки меди и цинка от российского гиганта

Фондовый рынок
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Лондонская биржа металлов (LME) ограничит новые поставки меди и цинка от российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и принадлежащего ей Челябинского цинкового завода.
Об этом идет речь в сообщении биржи.
УГМК — первый в россии производитель меди.
В LME объяснили, что ограничения связаны с санкциями, которые 26 сентября ввела Великобритания против российского миллиардера, экс-президента УГМК Искандера Махмудова.
Биржа заявила, что предпринимает ограничительные меры, поскольку британское правительство рассматривает Махмудова как собственника или контролирующего акционера УГМК (ей принадлежит Челябинский цинковый завод). УГМК в марте 2022 года заявила, что Махмудов больше не является контролирующим бенефициаром и покинул совет директоров, но не сообщил дальнейшие подробности.
Согласно разъяснению биржи, металл из УГМК или ее Челябинского цинкового завода с 6 октября может поставляться на склады LME только в том случае, если владелец сможет доказать бирж, что его продали до введения санкций против Махмудова.
Медь УГМК, зарегистрированная в системе складов LME, не подпадает под санкции, а на складах LME нет цинка, произведенного Челябинским заводом, говорится в сообщении биржи.
Пресс-служба УГМК не сразу ответила на запрос Bloomberg о комментариях, отправленный в нерабочее время, сообщило агентство.
По данным Bloomberg, введенные LME ограничения — самые значительные для российских поставок на мировой рынок металлов. Металлы, включая медь, цинк и алюминий, до сих пор не попали под санкции США или Европы, но в отрасли усиливаются дебаты о том, должен ли LME самостоятельно блокировать новые поставки российского сырья.
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Великобритания 26 сентября объявила о персональных санкциях против нескольких российских миллиардеров, в том числе Искандера Махмудова. Ему запретили въезд в Британию, а его активы в стране должны быть заморожены.
На миллиардера также распространяются транспортные санкции: яхтам, судам и самолетам, которыми бизнесмен владеет, управляет, контролирует или фрахтует, запрещено входить в порты, летать в воздушном пространстве и садиться в аэропортах Британии.
Махмудов занимает 19-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов россии 2021 года по версии Forbes и 31-е в рейтинге 2022 года. Его состояние в рейтинге 2022 года оценивается в $3,6 млрд.
По материалам:
Економічна Правда
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