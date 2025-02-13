Лимит карточных переводов 150 тыс. гривен использовали 2 тыс. клиентов ПриватБанка за первые два дня — Finance.ua
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Лимит карточных переводов 150 тыс. гривен использовали 2 тыс. клиентов ПриватБанка за первые два дня

Финтех и Карты
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Лимит карточных переводов 150 тыс. гривен использовали 2 тыс. клиентов ПриватБанка за первые два дня
Лимит карточных переводов 150 тыс. гривен использовали 2 тыс. клиентов ПриватБанка за первые два дня
Две тысячи клиентов ПриватБанка использовали месячный лимит на перевод средств в размере 150 тыс. гривен за первые 2 дня (1−2 февраля).
Об этом сообщил член правления банка по вопросам комплаенса Антон Разумный.
«За первые два дня введения ограничений 2 тыс. клиентов ПриватБанка уже уперлись в лимит от 150 тыс. гривен», — сказал он.
При этом он отметил, что банк сейчас в ожидании жалоб и работы с клиентами.

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По его словам, нужно понять способности клиентов для того, чтобы установить корректные лимиты.
Более подробный анализ, по словам Разумного, делать рано, так как месяц еще не закончился.
С 1 февраля в Украине банки ввели лимиты на перевод денег для клиентов. Речь идет о средствах, которые физические лица отправляют друг другу по реквизитам IBAN. Соответствующий меморандум подписали крупнейшие банки Украины.
Нововведение будет касаться только клиентов, у которых нет документально подтвержденных доходов. Банки будут классифицировать их по трем группам риска: «высокий», «средний» и «низкий».
Для клиентов с «высоким» уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц.
Для «средней» и «низкой» групп риска ограничения будут действовать в два этапа:
с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен
с 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен.

Лимиты на карточные переводы с 1 февраля

По материалам:
Українські Новини
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