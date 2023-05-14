Лихтенштейн планирует частично легализовать криптовалюту — Finance.ua

Лихтенштейн планирует частично легализовать криптовалюту Сегодня 05:53 — Криптовалюта

Лихтенштейн планирует частично легализовать криптовалюту

Княжество Лихтенштейн хочет ввести Bitcoin в качестве способа оплаты за государственные услуги.

Об этом сообщил глава правительства Лихтенштейна Даниэль Риш в газете Handelsblatt.

«Возможность оплаты с помощью Bitcoin приближается», — заявил он. При этом он не назвал конкретные сроки.

Согласно текущему состоянию планирования, по всей вероятности, княжество будет принимать депозиты в Bitcoin и немедленно обменивать их на национальную валюту, швейцарский франк, считает Риш, который также является министром финансов княжества в дополнение к своей должности главы правительства.

Благодаря прямому обмену княжество будет освобождено от ценовых рисков, связанных с колебаниями курса криптовалюты

Княжество располагает бюджетным резервом в размере 2,2 миллиарда швейцарских франков, что эквивалентно 2,5 летнему бюджету. Риш поручил группе экспертов изучить, можно ли часть этого резерва также инвестировать в криптовалюты. Выводы рабочей группы пока детализируются.

noworries По материалам:

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