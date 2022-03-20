Легендарная британская группа Queen собирает деньги на помощь украинцам — Finance.ua
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Легендарная британская группа Queen собирает деньги на помощь украинцам

Сегодня 18:32Казна и Политика
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QueenQueen, www.grammy.com
Культовая британская группа Queen поддержала Украину и теперь собирает деньги для украинцев с помощью музыки.
Как стало известно, британские музыканты в рамках благотворительной акции выложили в сеть запись своего концерта в Харькове, который состоялся в 2008 году.
Тогда на площади Свободы в Харькове, который сейчас находится под бомбежкой, собралось более 350 тыс. зрителей. Еще около 10 млн человек смотрели концерт по телевизору. Выступление состоялось по просьбе украинского фонда борьбы со СПИДом.
Теперь же группа вспоминает тот концерт как событие, которое невозможно забыть, и призывает всех поклонников и просто неравнодушных к нашей беде помочь украинцам финансово. Средства пойдут в Агентство ООН по делам беженцев, откуда их отправят в Украину на гуманитарную помощь. В частности, трансляция направлена ​​на сбор средств для фонда Ukraine Relief.
Еще на второй день войны в Украине солист группы Брайан Мэй выразил свою обеспокоенность ситуацией.
«Кажется невероятным, что мирная жизнь Украины могла быть так бессмысленно разрушена в 21 веке. И кажется невыносимым, что мир может просто смотреть и позволять этому происходить. Мы все молимся за мир для вас, дорогие друзья», — обратился тогда к украинцам Мэй.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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