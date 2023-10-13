Латвия заблокировала почти все пункты пропуска в рф: МИД предупредил украинцев — Finance.ua
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Латвия заблокировала почти все пункты пропуска в рф: МИД предупредил украинцев

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Правительство Латвийской Республики приняло решение приостановить с 16 октября 2023 г. работу пунктов пропуска на латвийско-российской границе «Виентули» и «Педедзе».
Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Украины. Там объяснили, с чем связано такое решение.
«Как сообщила латвийская сторона, такой шаг сделан в ответ на введенные российской федерацией ограничения для граждан Украины по въезду на ее территорию с территории третьих государств. Латвийские пункты пропуска „Виентули“ и „Педедзе“ не имеют должной инфраструктуры, чтобы справиться с прогнозируемым ростом пассажиропотока», — отмечает украинский МИД.
В связи с указанным, с 16 октября 2023 года въезд украинских граждан на территорию россии из третьих государств будет разрешен только в воздушном пункте пропуска через российскую государственную границу «Шереметьево» (Москва).
МИД Украины возобновляет рекомендации гражданам Украины воздержаться от посещения территории государства-агрессора, а также учесть невозможность въезда в россию с территории Латвии.
При этом отмечается, что выезд граждан Украины с территории рф в Латвию остается возможным через пункты пропуска «Убылинка-Гребнево» и «Бурочки-Терехова».

Пересечение границы рф украинцами — что известно

11 октября Министерство иностранных дел Украины информировало, что с 16 октября 2023 г. российская федерация вводит для граждан Украины ограничение въезда на ее территорию с территории третьих государств.
По материалам:
УНІАН
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