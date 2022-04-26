Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты — министр — Finance.ua
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Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты — министр

Сегодня 06:55Аграрный рынок
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Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты — министрЛатвия поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты — министр
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский обсудил возможность экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.
Об этом сообщает прес-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
22-24 апреля Сольский совершил рабочий визит в Латвийскую Республику. В рамках визита он встретился с министром сельского хозяйства Латвии Каспарсом Герхардсом, а также посетил Рижский, Вентспилсский свободные порты и специальную экономическую зону города Лиепая.
Министр ознакомился с портовой и логистической инфраструктурой Латвии и обсудил возможности экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов. В ходе визита Сольский встретился с представителями администраций латвийских портов, операторами зерновых терминалов, а также компаниями-зернотрейдерами Латвии.
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Ранее президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что Латвия может помочь Украине с экспортом зерновых через латвийские порты. Он также заявил о полной поддержке президентами стран Балтии и Польши предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС и принятии этого решения по ускоренной процедуре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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