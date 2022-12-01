Lamborghini представил новый спорткар класса «люкс» (фото, видео) — Finance.ua

Lamborghini представил новый спорткар класса «люкс» (фото, видео) Вчера 22:31 — Технологии&Авто

Lamborghini представил новый спорткар класса «люкс» (фото, видео), Фото: CarBuzz

Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил новый новый спорткар класса «люкс» Lamborghini Huracan Sterrato.

Об этом сообщает CarBuzz

«Автомобили Lamborghini всегда дарят эмоции: Sterrato обеспечивает новый уровень острых ощущений от вождения», — заявил главный технический директор компании Рувен Мор.

В автомобиле установлен 5,2-литровый двигатель V10 мощностью 602 лошадиные силы и крутящим моментом 417 Нм.

Спорткар разгоняется с нуля до 100 км/ч за 3,4 секунды. Его максимальная скорость достигает 261 км/ч.

Фото: CarBuzz

Клиенты смогут выбрать из 350 цветов для автомобиля и 60 цветов для салона.

Всего будет изготовлено 1499 люксовых моделей.

Производство Lamborghini Huracan Sterrato начнется в феврале следующего года.

По данным Car and Driver, в Европе один экземпляр будет стоить около 270 тысяч долларов.

Укрінформ По материалам:

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