Lamborghini представил новый спорткар класса «люкс» (фото, видео) — Finance.ua
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Lamborghini представил новый спорткар класса «люкс» (фото, видео)

Технологии&Авто
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Lamborghini представил новый спорткар класса «люкс» (фото, видео)
Lamborghini представил новый спорткар класса «люкс» (фото, видео), Фото: CarBuzz
Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил новый новый спорткар класса «люкс» Lamborghini Huracan Sterrato.
Об этом сообщает CarBuzz.
«Автомобили Lamborghini всегда дарят эмоции: Sterrato обеспечивает новый уровень острых ощущений от вождения», — заявил главный технический директор компании Рувен Мор.
В автомобиле установлен 5,2-литровый двигатель V10 мощностью 602 лошадиные силы и крутящим моментом 417 Нм.
Спорткар разгоняется с нуля до 100 км/ч за 3,4 секунды. Его максимальная скорость достигает 261 км/ч.
Фото: CarBuzz
Фото: CarBuzz
Клиенты смогут выбрать из 350 цветов для автомобиля и 60 цветов для салона.
Всего будет изготовлено 1499 люксовых моделей.
Производство Lamborghini Huracan Sterrato начнется в феврале следующего года.
По данным Car and Driver, в Европе один экземпляр будет стоить около 270 тысяч долларов.
По материалам:
Укрінформ
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