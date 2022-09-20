Курс доллара продолжает расти: аналитик назвал причину — Finance.ua
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Курс доллара продолжает расти: аналитик назвал причину

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На прошлой неделе гривна снова ослабевала к доллару, несмотря на попытки НБУ уменьшить дефицит наличной валюты. Нехватка остается ключевым фактором в ослаблении курса гривны.
Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
«Вопреки нашим ожиданиям, аукционы НБУ, проведенные в предыдущие недели, не помогли стабилизации курса. Но мы надеемся, что дополнительное предложение наличной валюты поможет стабилизировать курс на текущем или близком к нему уровне», — отметил он.
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По его словам, несмотря на несколько проведенных аукционов НБУ по продаже наличной валюты, курс гривны к доллару США ослаб, в частности в кассах крупнейших украинских банков с 39,3-40,3 грн/доллар до 39,4-40,4 грн/доллар. Так что НБУ снова объявил на 19 сентября аукцион по продаже наличных 100 млн долларов и 100 млн евро.
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«Не меняется и состояние безналичного рынка. Спрос клиентов банков на иностранную валюту значительно превосходит предложение, и НБУ обычно продает около 0,5 млрд долларов еженедельно через интервенции», — добавил аналитик.

Справка Finance.ua:

  • НБУ в третий раз предложил банкам наличную валюту на обмен. Национальный банк Украины 19 сентября в третий раз провел операцию с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную. НБУ обменял около 100 млн долларов и 20 млн евро.
  • ICU дал прогноз по ВВП Украины и курсу гривны в 2023 году. Курс доллара по итогам этого года достигнет 40 грн/$1, а по итогам следующего — 45 грн/$1, в то же время международные резервы снизятся с $23 млрд в этом году до $19 млрд в следующем.
  • Что будет с курсом доллара и валютной политикой НБУ: прогноз на ближайшее время.

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По материалам:
РБК-Україна
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