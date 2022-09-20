НБУ втретє запропонував банкам готівкову валюту на обмін — Finance.ua

НБУ втретє запропонував банкам готівкову валюту на обмін Вчора 10:15 — Валюта

НБУ втретє запропонував банкам готівкову валюту на обмін

Національний банк 19 вересня втретє провів операції з обміну готівкової валюти на безготівкову. До обміну було запропоновано 100 мільйонів доларів та 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ на сторінці у Facebook.

«Національний банк України і надалі вживає заходів для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової валюти в касах окремих банків. Втретє було проведено операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову. До обміну НБУ запропонував 100 млн дол. США та 100 млн євро», — сказано в повідомленні.

Результати операцій:

з обміну доларів США: участь взяли 11 із 14 системно важливих банків. Була затребувана майже вся сума;

з обміну євро: участь взяв один банк із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.

Як зазначає регулятор, готівкова іноземна валюта надійде до кас банків вже найближчими днями.

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«Підкріплення Національним банком кас банків готівковою валютою жодним чином не впливає на міжнародні резерви України. Водночас це допомагає банкам задовольнити попит їхніх клієнтів на готівкову валюту, доки не будуть вирішені певні логістичні складнощі під час завезення банками готівкової валюти з-за кордону в умовах повномасштабної війни», — заявили в Нацбанку.

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