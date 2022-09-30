Курс 50 гривен за доллар в бюджете-2023 — это технический показатель, — НБУ — Finance.ua
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Курс 50 гривен за доллар в бюджете-2023 — это технический показатель, — НБУ

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Заложенный в проекте государственного бюджета курс в 50 гривен за доллар на конец 2023 года — это технический показатель. В то же время его публикация оказала негативное влияние на рынок.
Об этом сообщается в интервью заместителя главы НБУ Юрия Гелетия агентству «Интерфакс-Украина».
«Курс, заложенный в бюджет, не является целевым показателем для НБУ или рынка, это абсолютно технический показатель», — сказал Гелетий.
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В то же время заместитель главы НБУ считает, что объявление курса сыграло свою психологическую роль, «при том что фактически это просто расчетный показатель, который не является определяющим для рынка».
«По нашему мнению, лучше уйти от практики публикации курса в бюджете на конец года и публиковать средний прогнозный курс», — добавил он.
Напомним, в проекте госбюджета на 2023 год заложен среднегодовой курс и 42,2 гривны за доллар и 50 гривен за доллар на декабрь 2023 года.
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По материалам:
РБК-Україна
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