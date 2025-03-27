Кто остался за бортом рынка труда во время войны: а кто нужен (исследование, инфографика) — Finance.ua

Кто остался за бортом рынка труда во время войны: а кто нужен (исследование, инфографика) Сегодня 15:00 — Личные финансы

Кто остался за бортом рынка труда во время войны: а кто нужен (исследование, инфографика)

Полномасштабная война существенно переформатировала украинский рынок труда. Хотя общее количество вакансий уже почти вернулось к уровню февраля 2022 года, это вовсе не означает, что рынок остался прежним. Спрос на некоторых специалистов вырос в десятки раз, в то время как для других работы не нашлось.

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На какие должности за время полномасштабной войны спрос вырос в десятки раз, кому стало в разы труднее найти работу и каковы причины такого дисбаланса?

Об этом говорится в аналитике Work.ua , предоставленной для finance.ua.

Какие профессии стали ненужными в новой реальности, а для кого у работодателей есть десятки предложений работы?

Аналитики сравнили вакансии, размещенные работодателями в январе 2022 и феврале 2025 года. В эти месяцы на Work.ua было почти одинаковое количество предложений работы: 97349 и 98736 соответственно. Так что можно проследить, где работы стало больше, а для каких специалистов количество вакансий сократилось.

В 12 категориях из 28 вакансий стало меньше

На сайте Work.ua работодатели размещают вакансии в 28 категориях, охватывающих все возможные профессии. Если сравнивать с январем 2022 года, в 16 категориях работы стало больше, а в 12 — меньше.

Похожее исследование в прошлом году показывало уменьшение количества вакансий только в 19 категориях.

Самые заметные изменения есть в категории «Охрана, безопасность», где размещают есть в категории «Охрана, безопасность», где размещают вакансии Силы обороны . Где еще за время полномасштабного вторжения стало больше — на графике.

Практически не изменилось количество вакансий в категориях:

«Финансы, банк», +2%;

«Сфера обслуживания», +1%;

«Маркетинг, реклама, PR», +1%;

«Бухгалтерия, аудит», +0,6%;

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена», +0,3%.

Спад спроса на специалистов мы видим в 12 категориях.

В чем причины такого дисбаланса и как это отразилось на представителях конкретных профессий? Какие профессии появились на рынке труда за последние 3 года, а какие — почти исчезли?

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Кто нужен

Наиболее заметный рост количества вакансий ожидаемо видим для должностей в армии. Ведь до полномасштабного вторжения на Work.ua не было отдельного направления военного рекрутинга. Сегодня же более 600 подразделений размещают на платформе около 9 000 предложений работы.

Если сравнивать январь 2022 и февраль 2025 года, то абсолютными лидерами по увеличению вакансий являются:

деминер — с 1 до 377;

стрелок — с 3 до 735;

командир миномета — с 1 до 135;

инженер дронов — с 5 до 202;

оператор дрона — с 18 до 702;

оператор отделения — с 6 до 198.

Стремительное увеличение вакансий наблюдается и для медиков. Большое количество предложений работы, с одной стороны, связано с вызовами полномасштабной войны.

Увеличение количества вакансий объясняется также дефицитом кадров, что является всеобщим вызовом рынка труда во всех сферах. Он вызван рядом факторов, таких как мобилизация, выезд украинцев за границу и т. д.

Однако в медицине эта тенденция общемировая: стратегия ВОЗ предусматривает глобальный дефицит кадров в медицинской сфере до 2030 года.

За последние 3 года заметно возрос спрос на таких специалистов:

эпидемиолог (+200%);

анестезиолог (+170%);

реабилитолог (+152%);

невропатолог (+147%);

уролог (+145%);

хирург (+144%);

травматолог (+103%).

Третья категория, где мы видим существенное увеличение вакансий — «Юриспруденция».

Напомним, в 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью, пенсионеров и молодежи. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовых к обучению и адаптации к новым условиям.

Так что традиционные представления о карьерном пути и развитии человека в целом постепенно меняются. Все больше стираются границы между тем, сколько человеку лет и что он должен делать в этом возрасте.

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