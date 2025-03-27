Кто остался за бортом рынка труда во время войны: а кто нужен (исследование, инфографика) — Finance.ua

Кто остался за бортом рынка труда во время войны: а кто нужен (исследование, инфографика)
Полномасштабная война существенно переформатировала украинский рынок труда. Хотя общее количество вакансий уже почти вернулось к уровню февраля 2022 года, это вовсе не означает, что рынок остался прежним. Спрос на некоторых специалистов вырос в десятки раз, в то время как для других работы не нашлось.
На какие должности за время полномасштабной войны спрос вырос в десятки раз, кому стало в разы труднее найти работу и каковы причины такого дисбаланса?
Об этом говорится в аналитике Work.ua, предоставленной для finance.ua.
Какие профессии стали ненужными в новой реальности, а для кого у работодателей есть десятки предложений работы?
Аналитики сравнили вакансии, размещенные работодателями в январе 2022 и феврале 2025 года. В эти месяцы на Work.ua было почти одинаковое количество предложений работы: 97349 и 98736 соответственно. Так что можно проследить, где работы стало больше, а для каких специалистов количество вакансий сократилось.
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В 12 категориях из 28 вакансий стало меньше
На сайте Work.ua работодатели размещают вакансии в 28 категориях, охватывающих все возможные профессии. Если сравнивать с январем 2022 года, в 16 категориях работы стало больше, а в 12 — меньше.
Похожее исследование в прошлом году показывало уменьшение количества вакансий только в 19 категориях.
Самые заметные изменения есть в категории «Охрана, безопасность», где размещают вакансии Силы обороны. Где еще за время полномасштабного вторжения стало больше — на графике.
Практически не изменилось количество вакансий в категориях:
- «Финансы, банк», +2%;
- «Сфера обслуживания», +1%;
- «Маркетинг, реклама, PR», +1%;
- «Бухгалтерия, аудит», +0,6%;
- «Топ-менеджмент, руководство высшего звена», +0,3%.
Спад спроса на специалистов мы видим в 12 категориях.
В чем причины такого дисбаланса и как это отразилось на представителях конкретных профессий? Какие профессии появились на рынке труда за последние 3 года, а какие — почти исчезли?
Кто нужен
Наиболее заметный рост количества вакансий ожидаемо видим для должностей в армии. Ведь до полномасштабного вторжения на Work.ua не было отдельного направления военного рекрутинга. Сегодня же более 600 подразделений размещают на платформе около 9 000 предложений работы.
Если сравнивать январь 2022 и февраль 2025 года, то абсолютными лидерами по увеличению вакансий являются:
- деминер — с 1 до 377;
- стрелок — с 3 до 735;
- командир миномета — с 1 до 135;
- инженер дронов — с 5 до 202;
- оператор дрона — с 18 до 702;
- оператор отделения — с 6 до 198.
Стремительное увеличение вакансий наблюдается и для медиков. Большое количество предложений работы, с одной стороны, связано с вызовами полномасштабной войны.
Увеличение количества вакансий объясняется также дефицитом кадров, что является всеобщим вызовом рынка труда во всех сферах. Он вызван рядом факторов, таких как мобилизация, выезд украинцев за границу
и т. д.
Однако в медицине эта тенденция общемировая: стратегия ВОЗ предусматривает глобальный дефицит кадров в медицинской сфере до 2030 года.
За последние 3 года заметно возрос спрос на таких специалистов:
- эпидемиолог (+200%);
- анестезиолог (+170%);
- реабилитолог (+152%);
- невропатолог (+147%);
- уролог (+145%);
- хирург (+144%);
- травматолог (+103%).
Третья категория, где мы видим существенное увеличение вакансий — «Юриспруденция».
Напомним, в 2025 году украинский рынок труда будет ориентирован на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью, пенсионеров и молодежи. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовых к обучению и адаптации к новым условиям.
Так что традиционные представления о карьерном пути и развитии человека в целом постепенно меняются. Все больше стираются границы между тем, сколько человеку лет и что он должен делать в этом возрасте.
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