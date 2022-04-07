Кто имеет право на внеочередное пересечение границы в условиях военного положения — Finance.ua

Кто имеет право на внеочередное пересечение границы в условиях военного положения

Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Правительство предоставило право на прохождение границы вне очереди отдельным группам лиц.

Об этом сообщили в Пенсионном курьере.

Такое право утверждено постановлениями Кабмина № 383 от 29 марта 2022 г. и № 399 от 1 апреля 2022 г.

Право на внеочередное пересечение границы во время военного положения предоставили:

лицам с инвалидностью I группы и детям с инвалидностью и их сопровождающим, но только в случае пешего пересечения или пересечения на легковом автомобиле без присутствия в нем других лиц;

организованным группам лиц с инвалидностью или другим лицам, нуждающимся в постоянном уходе, если они пересекают границу на автобусе (но при отсутствии в транспортном средстве посторонних людей, кроме сопровождающих в расчете не более двух человек на одного человека с инвалидностью).

Напомним, украинским водителям, которые готовятся выезжать или уже уехали за границу, следует помнить, что до или после пересечения границы должен быть приобретен полис страхования. Мы писали, какие страны предлагают украинцам бесплатные страховые полисы для автомобилей.

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