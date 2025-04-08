Крупнейший инвестбанк оценил шансы на мирное соглашение по Украине — Finance.ua

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Крупнейший инвестбанк оценил шансы на мирное соглашение по Украине

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Крупнейший инвестбанк оценил шансы на мирное соглашение по Украине
Крупнейший инвестбанк оценил шансы на мирное соглашение по Украине
Goldman Sachs отмечает, что цена облигаций свидетельствует о том, что рынки оценивают вероятность заключения мирного соглашения по Украине выше, чем до ноябрьских выборов президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
«Наше моделирование показывает, что текущая рыночная оценка мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до примерно 70%», — говорится в исследовательской записке для клиентов американского инвестбанка Goldman Sachs.
Однако в банке добавили, что это чуть ниже пикового значения в 76%, зафиксированного в феврале.
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Трамп, стремящийся к тому, чтобы его запомнили как миротворца, неоднократно заявлял, что хочет положить конец «кровопролитию» трехлетнего конфликта в Украине.
Сейчас россия контролирует чуть менее одной пятой территории Украины, включая Крым, оккупированный в 2014 году. Также российская армия захватила часть четырех других регионов, которые Москва теперь считает частью россии, хотя никто в мире этого не признает.
Украина согласилась на предложение администрации США о безусловном 30-дневном прекращении огня после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. владимир путин фактически отверг это предложение.
По данным опроса КМИС абсолютное большинство украинцев (77%) положительно относятся к предложению о временном 30-дневном прекращении огня.
По материалам:
РБК-Україна
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