Крупнейшая судоходная компания рф продала часть своих танкеров и газовозов — Finance.ua

По их словам, Совкомфлот продала пять танкеров дубайской Koban Shipping и четыре газовоза сингапурской Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, ставшему владельцем судов.
СКФ также ведет переговоры с компаниями, включая China Merchants Group, чтобы продать другие танкеры, сказали собеседники газеты. По их словам, конечные владельцы ряда продаваемых судов могут быть неизвестны в течение некоторого времени.
Судовые брокеры заявили, что некоторые из проданных судов изменили названия и регистрируются под разными флагами, чтобы застраховаться.
По данным на конец февраля, список флота собственных и зафрахтованных судов СКФ состоял из 134 судов, уточняет Интерфакс-Украина, включал 108 танкеров разных классов, 14 газовозов и 11 специализированных судов. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.