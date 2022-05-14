Крупнейшая судоходная компания рф продала часть своих танкеров и газовозов — Finance.ua
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Крупнейшая судоходная компания рф продала часть своих танкеров и газовозов

Сегодня 06:16Фондовый рынок
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Крупнейшая судоходная компания рф продала часть своих танкеров и газовозовКрупнейшая судоходная компания рф продала часть своих танкеров и газовозов
Крупнейшая российская судоходная компания Совкомфлот продала «около дюжины судов» покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы расплатиться с западными банками в условиях санкций.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По их словам, Совкомфлот продала пять танкеров дубайской Koban Shipping и четыре газовоза сингапурской Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, ставшему владельцем судов.
СКФ также ведет переговоры с компаниями, включая China Merchants Group, чтобы продать другие танкеры, сказали собеседники газеты. По их словам, конечные владельцы ряда продаваемых судов могут быть неизвестны в течение некоторого времени.
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Судовые брокеры заявили, что некоторые из проданных судов изменили названия и регистрируются под разными флагами, чтобы застраховаться.
По данным на конец февраля, список флота собственных и зафрахтованных судов СКФ состоял из 134 судов, уточняет Интерфакс-Украина, включал 108 танкеров разных классов, 14 газовозов и 11 специализированных судов. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.
По материалам: НВ
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