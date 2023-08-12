Критерии отбора депозитов — Finance.ua

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Критерии отбора депозитов

Кредит&Депозит
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Критерии отбора депозитов
Критерии отбора депозитов
Депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%.
Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию и поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в августе 2023 года.
Отбираются несколько депозитов для каждого срока действия (3, 6 и 12 месяцев), отвечающих следующим требованиям:
  • 1. Минимальная сумма депозита — не более 10 тыс. гривен. Какой бы привлекательной ни была процентная ставка, но если для такого депозита нужно будет положить в банк минимум 100 тыс. гривен (или даже 50 тыс. гривен), мы его рассматривать не будем.
Наша цель — собрать самые демократичные условия, которые устроят всех.
  • 2. Оформить депозит может любой украинец, независимо от того, был ли он раньше клиентом банка или нет, а также участвует в зарплатном или любом другом проекте банка или нет. То есть, все депозиты должны оформляться на общих основаниях.

Параметры депозита

1. Банк, название депозита или депозитной программы.
2. Минимальная сумма, гривен.
3. Максимальная сумма (если она указывается).
4. Процентная ставка по депозиту, % годовых
5. Возможность пополнения
6. Условия выплаты процентов — ежемесячно, в конце срока, авансом.
7. Возможность оформления онлайн.
Все данные занесены в соответствующие таблицы и ранжируются по размеру процентной ставки в порядке уменьшения — от самой высокой до самой низкой.
В случае если с одинаковой процентной ставкой будет несколько депозитов, будут указаны все, но при условии, чтобы общее количество позиций в таблице не превышало 7−8.
Если депозит будет сохранять первое место в таблице более одного месяца, об этом будет указываться дополнительно. Для второго и последующих мест подобный анализ не будет производиться.
Читайте больше в нашей статье:

Наиболее привлекательные депозиты августа 2023 года

По материалам:
Finance.ua
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