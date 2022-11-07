Криптовалютные эксперты спрогнозировали стоимость Bitcoin на 31 декабря — Finance.ua

Криптовалютные эксперты спрогнозировали стоимость Bitcoin на 31 декабря Сегодня 19:14 — Финтех и Карты

Криптовалютные эксперты спрогнозировали стоимость Bitcoin на 31 декабря

Согласно ценовому графику Bitcoin Rainbow, который используют для определения возможной динамики стоимости Bitcoin, флагманская криптовалюта имеет шансы вырасти до $25 000 к концу 2022 года.

Такого же мнения придерживаются и некоторые аналитики, отметив, что показатели Bitcoin Rainbow демонстрируют достижение дна текущей крипто-зимой. Инвесторы могут ожидать дальнейшего роста стоимости ведущих цифровых активов, убеждены эксперты.

Впрочем, участники криптовалютного сообщества менее оптимистичны в своих прогнозах. Так, 12 953 пользователя CoinMarketCap пришли к выводу, что Bitcoin будет торговаться по $21 237 31 декабря 2022 года.

Заметим, что Михаэль ван де Поппе, основатель трейдинговой компании Eight, убежден, что Bitcoin вырастет до $30 000 уже в ноябре. По словам эксперта, Bitcoin уже долго консолидируется в районе $20 000, поэтому можно ожидать роста в ближайшее время.

«В течение двух-трех недель Bitcoin прорвет несколько уровней вверх. Думаю, дойдем до $30 000», — подчеркнул Михаэль ван де Поппе.

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noworries По материалам:

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