Криптовалютные эксперты спрогнозировали стоимость Bitcoin на 31 декабря — Finance.ua
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Криптовалютные эксперты спрогнозировали стоимость Bitcoin на 31 декабря

Финтех и Карты
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Криптовалютные эксперты спрогнозировали стоимость Bitcoin на 31 декабря
Криптовалютные эксперты спрогнозировали стоимость Bitcoin на 31 декабря
Согласно ценовому графику Bitcoin Rainbow, который используют для определения возможной динамики стоимости Bitcoin, флагманская криптовалюта имеет шансы вырасти до $25 000 к концу 2022 года.
Криптовалютные эксперты спрогнозировали стоимость Bitcoin на 31 декабря
Такого же мнения придерживаются и некоторые аналитики, отметив, что показатели Bitcoin Rainbow демонстрируют достижение дна текущей крипто-зимой. Инвесторы могут ожидать дальнейшего роста стоимости ведущих цифровых активов, убеждены эксперты.
Впрочем, участники криптовалютного сообщества менее оптимистичны в своих прогнозах. Так, 12 953 пользователя CoinMarketCap пришли к выводу, что Bitcoin будет торговаться по $21 237 31 декабря 2022 года.
Криптовалютные эксперты спрогнозировали стоимость Bitcoin на 31 декабря
Заметим, что Михаэль ван де Поппе, основатель трейдинговой компании Eight, убежден, что Bitcoin вырастет до $30 000 уже в ноябре. По словам эксперта, Bitcoin уже долго консолидируется в районе $20 000, поэтому можно ожидать роста в ближайшее время.
«В течение двух-трех недель Bitcoin прорвет несколько уровней вверх. Думаю, дойдем до $30 000», — подчеркнул Михаэль ван де Поппе.
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По материалам:
noworries
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